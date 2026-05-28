Una nueva voz cautivadora marca el lanzamiento de Costa Del Mar Records - Costa Del Mar Records

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de mayo 2026.- El mundo de la música Chillout se enriquece con una nueva firma. Costa Del Mar Records, el flamante sello nacido a la sombra de la radio homónima, acaba de presentar a su primer artista: Anaya, una voz tan suave como adictiva, que da aquí sus primeros pasos en la escena musical española.

Costa Del Mar Records: Un sello nacido bajo el sol de Ibiza

Costa Del Mar Records no es un sello como los demás. Nace como la prolongación natural de la radio Costa Del Mar, la radio premium con más de 10 millones de conexiones mensuales en todo el mundo, conocida por su estética Chillout inspirada en Ibiza. Este nuevo sello discográfico tiene la ambición de llevar esa misma exigencia artística a la creación musical con una visión clara: música de alto nivel, emociones profundas e identidad sólida.

Para sentar las bases de este proyecto, la dirección artística ha sido confiada a KoolSax, saxofonista imprescindible del universo Chillout, cuyos temas aparecen en más de 700 recopilaciones en todo el mundo. Una elección coherente, y una garantía de calidad.

Anaya: un nombre, una voz, un escalofrío

El lanzamiento de Costa del Mar Records llega de la mano de Anaya, el primer proyecto musical del sello que, desde los primeros segundos, se impone con su voz aterciopelada y sensual que transporta a su universo musical, donde se mezclan emoción, tensión y fragilidad.

Una voz que invita a cerrar los ojos y a imaginar Ibiza en la noche madrileña.

Mi Amor, una oda al amor

Mi Amor es el nombre del primer single de Anaya, una declaración de amor incondicional de una mujer que ama a un hombre tal como es, luces y sombras entrelazadas, sin pretender cambiarlo. Una emoción sencilla y universal. Un tema que no deja indiferente y que acumulará reproducciones en playlists.

El primer capítulo de una historia de amor cantada

Mi Amor no es un simple single. Es el primer capítulo de una historia. Costa del Mar Records y Anaya publicarán una serie de temas, previstos cada tres o cuatro semanas, que irá dibujando progresivamente los contornos de un amor en toda su complejidad: la pasión, las dudas, la traición, las disculpas, la separación… y quizás el perdón.

Una auténtica novela musical en la que cada lanzamiento será una nueva cita ineludible. El segundo título, bautizado Sin Ti, ya está en la rampa de salida.

Ya disponible en Costa Del Mar Radio

La buena noticia para los oyentes madrileños es que Mi Amor ya está en rotación en Costa Del Mar Madrid, 105.1 FM, la radio premium de la capital. Y si la canción merece toda la atención que se le augura, no hay duda de que encontrará rápidamente su lugar en otras emisoras españolas.

Mi Amor de Anaya está disponible desde el 25 de mayo en todas las plataformas de streaming.

Créditos

Proyecto artístico: Anaya

Single: Mi Amor

Composición y dirección artística: KoolSax

Producción: KS Prod

Sello: Costa Del Mar Records

Más sobre el universo de Anaya

Website oficial: anaya-music.com

Vídeos oficiales: youtube.com/@Anaya-Music-Official

Instagram: anaya.music.official

Escúchala en: Spotify · Apple Music · Deezer · YouTube Music · Amazon Music

Más información y entrevistas:

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Emisor: Costa Del Mar Records

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