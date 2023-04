Ortodoncia invisible: la alternativa sin dolor a los brackets

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de abril de 2023.

Este tipo de ortodoncia consigue los mismos resultados que los brackets, pero con mayor comodidad y sin alterar la imagen personal. Es el caso de MY Aligners, marca española de alineadores transparentes que viene pisando fuerte, ofreciendo además una buena relación de calidad y precio

Cuando se piensa en un tratamiento de ortodoncia, vienen a la mente imágenes de aparatos metálicos. Tradicionalmente, los brackets han sido la opción utilizada para alinear los dientes y corregir el apiñamiento y las maloclusiones dentales. Sin embargo, gracias a la tecnología, actualmente, la ortodoncia invisible con alineadores transparentes permite resolver los mismos casos, sencillos y complejos, de una manera eficaz, cómoda y discreta.



Cada vez son más las marcas de ortodoncia invisible en el mercado. Es el caso de MY Aligners, una empresa con sello español que viene pisando fuerte para convertirse en la marca de referencia en esta modalidad ortodóncica a un precio apto para todos los bolsillos.



Pero ¿por qué elegir la ortodoncia invisible?

Sin duda, la sonrisa es uno de los rasgos personales más característicos. Por eso, los alineadores son la mejor solución para cuidarla y embellecerla, evitando recurrir a los brackets y a todos los sacrificios asociados a ellos. Así, cada vez son más los adultos, niños y adolescentes que optan por este tratamiento.



Los alineadores transparentes son un nuevo concepto de ortodoncia: invisible, cómoda y extraíble. Con ellos, puede corregirse cualquier tipo de problema bucodental, como con los brackets, y alinear la sonrisa sin que los hábitos diarios se vean alterados. Gracias a que pueden retirarse de la boca, no es necesario cambiar la rutina de higiene ni la alimentación. Este sistema ortodóntico, además, no provoca roces y heridas y es prácticamente imperceptible, incluso en las distancias cortas.



La ortodoncia invisible está diseñada a partir de una impresión de la boca en 3D, por lo que, para confeccionar los alineadores, no es necesario la toma de medidas con moldes tradicionales. De hecho, gracias a una simulación virtual de cada caso, la persona puede saber cómo quedará su sonrisa incluso antes de empezar el tratamiento.



MY Aligners es un caso en el que la discreción, comodidad y eficacia se cumplen. Esta empresa apuesta por los tratamientos de ortodoncia invisible como alternativa a los brackets, con alineadores diseñados por ortodoncistas, de máxima calidad, eficiencia y resistencia. Gracias a ello, se puede decir adiós a las molestias, los complejos, las prohibiciones y las esperas, consiguiendo una sonrisa sana y bonita de forma sencilla e indolora.







Contacto

Nombre contacto: MY Aligners

Descripción contacto: MY Aligners

Teléfono de contacto: 910 74 09 44