Oysho inaugura la ampliación de su nueva tienda en intu Xanadú

Publicado 09/05/2019 13:32:32 CET

El establecimiento del Grupo Inditex duplica la superficie de venta para mejorar la experiencia de compra en su nuevo espacio de más de 450 metros cuadrados

Madrid, 9 de mayo de 2019.- Oysho ha inaugurado la ampliación de su nueva tienda en intu Xanadú, convirtiéndose de esta forma en uno de los establecimientos más grandes que la marca del Grupo Inditex tiene en la Comunidad de Madrid.

Situado en la planta 2 del shopping resort madrileño, el nuevo establecimiento ha duplicado su espacio y ha pasado de tener 208 metros cuadrados a 464 mEsta ampliación incrementará la oferta de las diferentes colecciones que Oysho tiene en ropa interior, deporte, baño y homewear, y permitirá mejorar la experiencia de compra entre los clientes.

A esta ampliación hay que sumar la completa remodelación que se ha llevado a cabo en la tienda para conseguir un estilo mediterráneo, en el que el uso de formas y materiales se plasman en todos los espacios.

Por último, el nuevo Oysho de intu Xanadú contará con contenedores de recogida de prendas usadas dentro del proyecto sostenible de la marca ‘We Are The Change’. El programa de recogida de ropa tiene como objetivo recoger ropa, calzado y accesorios que no se utilizan para apoyar el desarrollo de proyectos con fines sociales y medioambientales.

Para más información visite www.intuxanadu.es

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 153.695 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Primark, Apple y Disney. Con 13 millones de visitantes al año, dispone además de la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados. A lo largo de 2018, ha mejorado y ampliado su oferta de ocio con Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y Centro de ocio en familia Nickelodeon Adventure. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada desde su compra por el fondo británico intu en marzo de 2017.

