La Plataforma de Afectados por el Cártel de Coches denuncia la mayor reclamación de la historia de España

La PACC (Plataforma de Afectados por el Cartel de Coches) calcula que diez millones de españoles pueden recibir hasta 7.000 € cada uno, lo que supondría la mayor indemnización de la historia del país

Fue a finales de 2019 cuando la Audiencia Nacional ratificó las multas contra las marcas de coches por sus acuerdos ilegales entre 2006 y 2014. Ahora, la Plataforma de Afectados por el Cártel de Coches, ofrece la posibilidad a todos los afectados de recuperar entre 1.500€ y 7.000€, sin que tengan que desembolsar cantidad alguna.



El Cártel de Coches: el gran engaño de las marcas de coches

Según la sentencia de la CNMC, el Cártel de Coches era una organización de marcas que llegaron a acuerdos ilegales dentro del sector automovilístico, y que se mantuvo activa desde 2006 hasta mediados de 2013. Lo que ha afectado a los consumidores.



Más de una veintena de marcas fabricantes de automóviles compartían información comercial, de estrategias de márketing, etc. a fin de aumentar su influencia en el mercado. Así, la agrupación consiguió acumular más del 90% de cuota de mercado.



Como durante el período las marcas no tuvieron la necesidad de realizar las mismas promociones, descuentos, campañas, etc., se produjo una falta de competitividad y, consecuentemente, que el cliente pagara más de lo que hubiera abonado si dicha asociación no hubiera existido.



La PACC y la mayor reclamación de la historia de España

Estas actuaciones ilegales del Cártel de Coches abren la posibilidad de interponer una reclamación por daños y perjuicios por parte de los clientes de las marcas, para resarcir el perjuicio sufrido. Para dar respuesta a esta necesidad surge la Plataforma de Afectados por el Cártel de Coches (PACC).



La PACC está compuesta por un equipo técnico legal de abogados y peritos judiciales expertos en materia de la competencia, con gran resultado en reclamaciones similares previas. Según la PACC, “el informe pericial del Cártel de Coches es crucial, ya que supone la evidencia probatoria de la cuantificación del daño sufrido por el afectado en la compra del coche”.



Se calcula que entre todos los afectados pueden reclamar hasta 20.000 millones de euros, lo que supone la mayor cuantía de la historia de nuestro país.



La indemnización para cada afectado

Según la PACC, entre 2006 y mediados de 2013 hubo cerca de 10 millones españoles afectados por sobrecoste. Cada afectado puede reclamar entre el 10 y el 20% del precio de compra, más intereses legales. Lo que puede suponer entre 1.500€ y 7.000€, según el caso.



Han habilitado una calculadora del cártel de coches, donde se puede comprobar (1) si el vehículo está afectado, y (2) cuánto corresponde según las características del vehículo.



La sentencia y la multa de 170 millones

Las investigaciones realizadas por la CNMC sobre los integrantes del cártel de fabricantes de coches desvelaron la posible influencia en el precio de adquisición de los vehículos, como en los servicios de postventa.



El fallo de la CNMC y la Audiencia Nacional multaban a 20 empresas implicadas, con 170 millones de euros. Ahora es el turno de los consumidores.







Contacto

Nombre contacto: PACC - Plataforma de Afectados por el Cártel de Coches

Descripción contacto: WEB: https://afectadoscartelcoches.es/ GRUPO FACEBOOK:https://www.facebook.com/groups/paccafectadoscartelcoches

Teléfono de contacto: 919 04 20 20