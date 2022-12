PrestaShop y CHEQ unen fuerzas para combatir el tráfico falso y el fraude de clics

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta nueva asociación entre los dos líderes evitará que los comerciantes malgasten su presupuesto publicitario y ahorren hasta un 14% de su inversión en campañas de pago por clic (PPC). Este acuerdo beneficiará a 50.000 tiendas PrestaShop en España

La plataforma de comercio electrónico líder en Europa y América Latina, Prestahsop y CHEQ, el referente mundial en Go-to-Market Security, anuncian hoy una nueva asociación para ofrecer a los comerciantes de PrestaShop la capacidad de proteger sus presupuestos de publicidad online y campañas PPC contra bots, falsos usuarios y otras formas de tráfico no válido (IVT) utilizando ClickCease, la plataforma de prevención de fraude de clics de CHEQ.



Esta asociación aportará las mejores funcionalidades en prevención de fraude de clics a 50.000 tiendas PrestaShop en España. Los comerciantes PrestaShop podrán abordar y bloquear el fraude de clics en todas las principales plataformas sociales y de búsqueda de pago, asegurando que sus anuncios solo se muestren a usuarios humanos. Esta protección incluye múltiples formatos valorados por los comerciantes, como Display Ads, Shopping Ads, Red de Búsqueda y Display de Google, campañas para Google Ads, Facebook, Instagram, Messenger y campañas Audience Network para Facebook Ads...



Los anunciantes reportan pérdidas de 35 mil millones de dólares al año debido al fraude de clics. El problema es particularmente frecuente en el comercio electrónico, donde se prevé los comerciantes pierdan más de 360 millones de dólares debido a clics falsos este próximo fin de semana del Black Friday. Según últimos informes sobre la situación del fraude de clics en la publicidad para pymes, la pequeña empresa promedio que usa Google Ads gasta entre 9,000 $ y 10,000 $ al mes en sus campañas de búsqueda pagada de Google, lo que representa entre 100,000 $ y 120,000 $ al año. En el nivel superior de la publicidad en la búsqueda pagada, la pequeña empresa puede perder más de 15,000 dólares al año por fraude de clics, generalmente materializado por rivales que hacen clic en anuncios, o fraude automatizado, a través de bots.



"España es uno de los países cuyas pymes sufren las mayores tasas de clics fraudulentos, es importante ayudar a los comerciantes a ahorrar en sus presupuestos publicitarios. CHEQ es uno de los proveedores de soluciones contra el fraude publicitario mejor valorados y efectivos a escala internacional. Como socio clave en la digitalización del comercio, sentimos que era importante construir esta asociación y permitir que lo comerciantes se beneficien de esta protección", dice Jorge González Marcos, Head of Iberia y Latam PrestaShop.



"Esta asociación con PrestaShop para extender la capacidad de proteger las marcas de comercio electrónico de la Web falsa", dijo Nitzan Yaniv, SVP Channels & Partners en CHEQ. "Esta relación ayudará a los clientes de PrestaShop a continuar expandiendo sus negocios con la confianza de que sus valiosos presupuestos de adquisición se gastan en clientes reales, no en bots".



Acerca de PrestaShop

Como socio clave en la digitalización del comercio, PrestaShop pretende convertirse en la plataforma comercial de referencia para el crecimiento de las empresas en todo el mundo, basándose en sus valores: audacia, proximidad, tenacidad y compromiso. Con casi 300.000 sitios que ya utilizan su software en todo el mundo, PrestaShop es la solución de comercio electrónico abierto líder en Europa y América Latina.



Gracias a PrestaShop Essentials, su conjunto de módulos que ofrece soluciones de pago seguras en todo el mundo, pago aplazado, análisis de rendimiento y marketing web, y PrestaShop Platform, su oferta de hosting, PrestaShop permite a las empresas desplegar fácilmente su negocio a mayor escala. En 2021, los sitios de PrestaShop generaron más de 24 mil millones de euros en ventas online. Desde noviembre de 2021, PrestaShop ha pasado a formar parte de la familia global de MBE Worldwide para acelerar su crecimiento y convertirnos juntos en la principal plataforma mundial de comercio electrónico y logística para empresas.



Acerca de CHEQ

CHEQ es el líder mundial en Go-to-Market Security (GTMSec), en el que confían más de 15 000 clientes en todo el mundo para proteger su comercialización, ingresos, clientes y datos contra el fraude, el abuso, la explotación y las ciberamenazas.







