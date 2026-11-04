La psicóloga Pilar Cebrián lanza una escuela de padres para familias con adolescentes a través de los AMPA - Cebrián Adolescentes

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de noviembre de 2026.-

La convivencia familiar durante la adolescencia plantea desafíos relacionados con el uso de las pantallas, la comunicación y el establecimiento de límites. Ante estas situaciones, las familias recurren a diferentes recursos de orientación para abordar los conflictos cotidianos. En este ámbito surge CEMAR Escuelas, una iniciativa impulsada por la psicóloga Pilar Cebrián y su socia, Cristina Martínez, que ofrece un programa online de práctica diaria guiada para madres y padres de preadolescentes y adolescentes, accesible a través de las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA-AFA).

Pilar Cebrián, psicóloga especializada en adolescencia y con más de 20 años de experiencia profesional, es autora del libro Querido hijo, me caes fatal y cuenta con una comunidad de más de 180.000 seguidores en redes sociales. Con este proyecto, traslada su experiencia profesional a una propuesta de orientación familiar dirigida a las comunidades educativas, con el objetivo de facilitar el acceso a recursos relacionados con la convivencia y la comunicación entre padres e hijos.

CEMAR Escuelas se presenta como un programa online interactivo, diseñado para familias con hijos a partir de los 10-11 años. Su funcionamiento se basa en actividades breves que pueden realizarse desde el teléfono móvil, con una dedicación prevista de dos minutos diarios. Los contenidos están orientados a la identificación de patrones de comportamiento y a la práctica de distintas formas de responder ante situaciones habituales de conflicto.

Una propuesta de práctica diaria para identificar y modificar patrones de respuesta

El programa parte de la observación de las reacciones que pueden producirse durante las discusiones familiares, como elevar el tono de voz, ceder ante determinadas situaciones o interrumpir la comunicación. Su metodología toma como referencia principios de la psicología estratégica y del enfoque cognitivo-conductual, centrados en la identificación de comportamientos y en la práctica de respuestas alternativas.

En relación con estos procesos, la investigación sobre el estrés y el funcionamiento cerebral ha estudiado cómo determinadas situaciones de tensión pueden afectar a las funciones de control y regulación de la conducta. La neurocientífica Amy Arnsten, de la Universidad de Yale, ha analizado los mecanismos mediante los cuales el estrés puede alterar el funcionamiento de la corteza prefrontal, implicada en procesos como la planificación y el control de impulsos.

Estas investigaciones simplemente proporcionan un marco general para comprender las respuestas automáticas ante situaciones de estrés.

Desde esta perspectiva, el programa propone actividades de práctica diaria dirigidas a reconocer reacciones habituales, reflexionar sobre sus desencadenantes y ensayar otras formas de abordar los desacuerdos familiares. Se trata de una propuesta de orientación y aprendizaje, diferenciada de la intervención psicoterapéutica.

Dos minutos al día para abordar situaciones habituales de la adolescencia

El contenido de CEMAR Escuelas se centra en cuestiones frecuentes durante la preadolescencia y la adolescencia, entre ellas el uso del teléfono móvil, las discusiones relacionadas con los estudios, las dificultades de comunicación y el establecimiento de límites.

Las actividades se presentan mediante preguntas y pequeñas prácticas que pueden completarse desde el móvil, sin necesidad de conocimientos informáticos especializados. La dedicación prevista es de dos minutos diarios, con un formato pensado para facilitar su incorporación a la rutina de las familias.

Uno de los aspectos que aborda el programa es la influencia de las respuestas de los adultos en las interacciones familiares. Para ello, propone ejercicios relacionados con la identificación de reacciones impulsivas, la comunicación durante los desacuerdos y la formulación de límites y consecuencias.

La propuesta está dirigida a madres y padres con hijos a partir de los 10-11 años y se plantea como un recurso educativo complementario, sin sustituir la atención psicológica individualizada cuando esta resulte necesaria.

Cristina Martínez, cofundadora y coordinadora de CEMAR Escuelas y coach certificada en TDAH, participa en el desarrollo de esta iniciativa junto a Pilar Cebrián. Ambas profesionales intervienen en la elaboración y actualización de los contenidos del programa.

Los AMPA como vía de acceso a las familias

Una de las características de CEMAR Escuelas es su modelo de distribución a través de las asociaciones de madres y padres de alumnos. En lugar de limitar el acceso a contrataciones individuales, la iniciativa contempla la colaboración con los AMPA-AFA para presentar el programa a las familias de los centros educativos.

Este planteamiento permite incorporar una propuesta de orientación familiar a las actividades y recursos que las asociaciones ponen a disposición de sus comunidades educativas. Asimismo, según la información facilitada por sus responsables, el modelo incluye la posibilidad de que los AMPA amplíen los fondos destinados a actividades y excursiones escolares.

La iniciativa se dirige a centros educativos de toda España y aborda cuestiones vinculadas con la convivencia familiar durante una etapa caracterizada por cambios emocionales, sociales y de comportamiento.

CEMAR Escuelas forma parte de la actividad profesional de Cebrián Adolescentes y amplía su propuesta de orientación a las familias mediante un formato digital de práctica diaria. Las asociaciones interesadas pueden consultar las características del programa y sus condiciones de acceso en www.cebrianadolescentes.com/cemar-escuelas.

Fuentes bibliográficas

Arnsten, A. F. T. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. Nature Reviews Neuroscience. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2907136/

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books.

Estas investigaciones permiten comprender cómo el estrés puede influir en las respuestas automáticas y en la regulación de la conducta. A partir de este planteamiento, CEMAR Escuelas propone una práctica diaria guiada orientada a identificar patrones de reacción habituales y ensayar otras formas de responder ante los conflictos familiares.

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