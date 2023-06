El Real Casino de Madrid entrega los premios de su Concurso de Vinos en una cena de gala

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de junio

Entregados, en una cena de gala, los premios Gran Oro del Concurso de Vinos Real Casino de Madrid correspondientes a la 4ª edición

El Real Casino de Madrid entregó los premios Gran Oro de su concurso de vinos en el magnífico marco del Salón Real de su sede.



En esta edición, participó medio centenar de jurados, de Italia y de diferentes partes de España. Los jurados, expertos en análisis sensorial de reconocido prestigio, cataron "a ciegas" los vinos, puntuándolos para otorgar los galardones de Gran Oro, Oro y Plata a los mejores vinos en cada categoría.



En la ceremonia se entregaron los premios Gran Oro, (un diploma y una medalla de bronce macizo, de 16 cm de diámetro). En representación de las bodegas, acudieron: propietarios, presidentes y directores generales, lográndose una destacada representación del sector vitivinícola, pieza importante de la economía y del acervo gastronómico y cultural de España.



D. Alfredo Alvar , presidente del Real Casino de Madrid, recordó en sus palabras de bienvenida la importancia que el vino tiene para la cultura, la economía y la gastronomía. En su alocución resalto el decidido apoyo que el Real Casino de Madrid y su junta directiva dan a las actividades alrededor del vino que la institución organiza desde hace casi una década: Catas, Tertulias, Enoturismo, Días del Mágnum, etc.



Desde la organización del concurso, compuesta por: D. Francisco Jiménez, director del concurso; D. Eliseo González, director de organización y Dª. Mª. Isabel Mijares, directora técnica, se agradeció el apoyo del Real Casino a la difusión de la cultura del vino.



D. Rafael Ansón, presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, participó en el evento, dedicando unas palabras al sector del vino, esencial en el mundo de la gastronomía, glosando sus virtudes.



Más información sobre el concurso, en:

www.concursodevinosrealcasinodemadrid.es...



Más información sobre las actividades alrededor del vino:

www.vinoenelrealcasinodemadrid.es



Vinos con Gran Oro en 2023:



Baigorri Finca La Canoca, 2021

Bodegas Baigorri

D.O.Ca. Rioja



Bordón D'Anglade Reserva, 2017

Bodegas Franco-Españolas

D.O.Ca. Rioja



Cabernet Sauvignon Crianza de BRT, 2018

Bodegas Ruiz Torres S.A.

V.T. de Extremadura



Carpe Diem Málaga PX Añejo

Bodegas Carpe Diem

D.O. Málaga



Fariña Crianza, 2019

Bodegas Fariña

D.O. Toro



Gaudium Gran Vino, 2018

Marqués de Cáceres

D.O.Ca. Rioja



La Viña de Amaya, 2020

Bodegas Rodríguez y Sanzo

D.O. Toro



Marqués de Vargas Gran Reserva, 2015

Marqués de Vargas

D.O.Ca. Rioja



Matusalem, VORS

González Byass

D.O. Jerez-Xérès-Sherry



Palo Cortado De la Cruz de 1767

Bodegas Arfe

D.O. Jerez-Xérès-Sherry



Pantocrátor, 2011

Bodegas Tarón

D.O.Ca. Rioja



Pata Negra Ribera del Duero Reserva, 2016



García Carrión

D.O. Ribera del Duero



Pata Negra Rioja Edición Especial Fauna, 2018



García Carrión

D.O.Ca. Rioja



Paulus II Moscatel, 2022

Bodegas Juan Pablo II

Sin I.G.P.



Prada, 2020

Prada a Tope

D.O. Bierzo



Reservado Rioja Reserva, 2016

García Carrión

D.O.Ca. Rioja



Sabaté i Coca Reserva Familiar, 2013

Sabaté i Coca

Corpinnat



Siete Peldaños 1857, 2020

Bodegas Pascual Fernández

D.O. Arribes



Torre Julia, 2018

Las Granadas

V.T. de Extremadura



Válgame Dios, 2019

Bodega Campo de Toro

D.O. Toro



Viña Albali Gran Selección, 2022

Félix Solís

D.O. Valdepeñas



VS Murua, 2020

Bodegas Murua

D.O.Ca. Rioja



XR, 2017

Marqués de Riscal

D.O.Ca. Rioja

Contacto

Nombre contacto: Eliseo González López

Teléfono de contacto: 661731088