Las recetas virales con carne de conejo que están modernizando este clásico de la gastronomía

Cazuelita de carne de conejo en freidora de aire - Campaña "Abuelos Influencers"

(Información remitida por la empresa firmante)

A la cazuela en freidora de aire, en una pasta con tomates asados y albahaca o en hamburguesa. Un grupo de influencers sénior está recuperando una carne saludable y ligera, dándole un giro actual. Un 62 % de los mayores de 55 años estaría dispuesto a usar nuevos tipos de carne de conejo, como deshuesados y fileteados, y un 44 % probaría formatos listos para cocinar, según una encuesta realizada por la campaña "Abuelos Influencers", impulsada por INTERCUN y cofinanciada por la UE

Madrid, 19 de mayo de 2026.- ¿Quién dice que los mayores no están dispuestos a reinventarse? Recetas virales como una pasta con carne de conejo, tomate asado y albahaca, una hamburguesa con carne de conejo, un timbal de arroz con carne de conejo o una cazuelita en freidora de aire, están conquistando las redes gracias a un grupo de creadores de contenido séniors que están convirtiendo a este producto tradicional europeo en protagonista de la gastronomía más actual.



Magra, con más de un 20 % de proteínas de alto valor biológico y alto contenido en vitaminas del grupo B, la carne de conejo es perfecta para todas las edades, tanto por su perfil nutricional como por su sencillez y versatilidad en la cocina.



Las citadas forman parte de una serie de 6 recetas elaboradas por creadores como Lidia de la O Mancilla (@atrapadaenmicocina), Carlos de la Calle (@solteroenlacocina) o Damián Serrano (@estoyhechouncocinillas), en el marco del proyecto "Abuelos Influencers", impulsado por la Organización Interprofesional de la carne de conejo, INTERCUN, y cofinanciado por la UE, que busca unir generaciones en la cocina.



¿Cómo? Transmitiendo y modernizando toda la herencia cultural asociada a esta carne blanca y saludable, que ha permitido a los mayores cuidarse y cuidar a los suyos desde siempre. Y el público está respondiendo con mucho interés: las recetas acumulan ya más de 160.000 reproducciones en Instagram.



Además, según un estudio realizado entre mayores de 55 años por la consultora Appinio, un 62 % de los séniors estaría dispuesto a usar nuevos tipos de carne de conejo, como deshuesados y fileteados, y un 44 % probaría formatos listos para cocinar. Lo que demuestra que estas generaciones están interesadas en perpetuar la tradición de formas más actuales y sencillas, adaptadas a los nuevos tiempos.



Pasta con carne de conejo, cherries asados y albahaca para conquistar a los millennials - @atrapadaenmicocina

Ingredientes (para 4 personas):



• 300 g de carne de conejo.



• 250 g de pasta corta.



• 200 g de tomates cherry.



• 1 diente de ajo.



• Aceite de oliva.



• Albahaca fresca.



• Queso rallado.



• Sal y pimienta.



Elaboración



1. Asar los tomates cherry con el ajo y un chorrito de aceite de oliva (180º, 20 min).



2. Cocer la pasta en abundante agua con sal según las indicaciones del fabricante.



3. En una sartén con un poco de aceite, dorar la carne de conejo en una sartén.



4. Escurrir la pasta y mezclarla en la sartén con la carne de conejo y los tomates.



5. Fuera del fuego, terminar con unas hojas de albahaca y queso rallado al gusto.



Esta y otras recetas se pueden descubrir visitando la web: disfrutalacarnedeconejo.eu

Contacto

Emisor: INTERCUN

Nombre contacto: Ivan Fombella

Descripción contacto: PR & Influencer Marketing - Tactics Europe

Teléfono de contacto: 91 506 28 60