ReHub: tecnología para llegar al 90% de las personas que necesitan rehabilitación sin moverse de casa

Entorno desktop (profesional) y móvil (paciente) de ReHub.

Barcelona, 25 de noviembre de 2022.

DyCare, la startup española artífice de la plataforma más utilizada por pacientes y profesionales de la rehabilitación, recibe el Sello de Excelencia del Consejo Europeo de Innovación y una ayuda de más de 800.000 euros del CDTI. La evolución tecnológica de ReHub permitirá, entre otras cosas, incorporar a pacientes con problemas respiratorios crónicos

ReHub+ es el nuevo proyecto de DyCare para llevar aún más lejos ReHub, que actualmente ya es la herramienta digital más utilizada por profesionales y pacientes para tratar problemas musculoesqueléticos.



Con ReHub+, la compañía fundada por Silvia Raga y Ricardo Jauregui prevé incorporar a la plataforma a aquellas personas con problemas respiratorios crónicos. "De este modo, cubriremos el 90% de personas que necesitan rehabilitación", señala Silvia Raga, ingeniera Biomédica y CEO de DyCare.



La propuesta de DyCare ha sido avalada con el Sello de Excelencia del Acelerador del Consejo Europeo de Innovación del programa Horizonte Europa, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.



Ello se traduce en un apoyo financiero de más de 800.000 euros, canalizados en España por el Centro para el Desarrollo Tecnológico (CDTI). Menos del 8% de las 5.400 empresas presentadas a la convocatoria de la que formó parte DyCare, fueron reconocidas con el Sello de Excelencia por el organismo europeo.



En 2021, el lanzamiento de ReHub supuso la llegada al mercado de la primera herramienta capaz de llevar a cabo una rehabilitación en remoto de manera segura, eficaz y medible gracias a la unión de sensores y algoritmos inteligentes. Todo bajo la constante supervisión de los profesionales.



En paralelo, uno de los principales valores de ReHub es que está certificada como dispositivo médico, lo que ha multiplicado la confianza de los profesionales y los pacientes y, por otro lado, le ha abierto las puertas de los principales hospitales del país.



Las enfermedades respiratorias y musculoesqueléticas afectan a 2.300 millones de personas en todo el mundo, con 300 millones de nuevos casos cada año. "Ni la rehabilitación pulmonar esencial ni las intervenciones multidisciplinares están bien implementadas actualmente debido a la falta de concienciación y a la escasez de recursos", añade Ricardo Jauregui, CTO de DyCare.



Con el objetivo de maximizar el rigor de los tratamientos y su eficiencia en los sobrecargados sistemas de salud, la solución integral y transversal de ReHub+ englobará pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, secuelas respiratorias post-COVID19 y problemas musculoesqueléticos ( ver vídeo).



"La plataforma asegura un cuidado de alta calidad y accesible. El tratamiento es personalizado, monitorizado por la avanzada tecnología de inteligencia artificial con Computer Vision o con sensores inerciales patentados (los únicos capaces de medir movimiento y fuerza) cuyos resultados controla y analiza en todo momento un profesional", apunta Jauregui. El CTO de DyCare destaca que la aproximación al paciente no es invasiva. "En el caso de la rehabilitación pulmonar, solo debe llevar un pulsioxímetro de pulsera y una banda respiratoria".



ReHub+ estará disponible para su comercialización a lo largo del próximo año. Con más de 1 millón de ejercicios terapéuticos realizados desde ReHub y un 90% de satisfacción, durante el primer trimestre de 2023, DyCare llevará a cabo un piloto de ReHub+ a través de un estudio multicéntrico junto a dos hospitales españoles referentes en el campo de la rehabilitación respiratoria. "Es fundamental garantizar la total fiabilidad de la plataforma dentro de nuestra apuesta por la seguridad por encima de todo. Somos artífices de una innovación pionera, pero no hemos querido conformarnos", explica Silvia Raga.



"La evolución de ReHub es fruto de la innovación y de una necesidad sin cubrir. La plataforma demuestra su flexibilidad, está abierta a la incorporación de nuevas tecnologías y funcionalidades. Poder dar respuesta a pacientes con problemas respiratorios nos pone en contacto con millones de posibles nuevos usuarios. Es un antes y un después para la compañía", asegura Raga.



Sobre DyCare

Fundada en Barcelona por Silvia Raga y Ricardo Jauregui en marzo de 2015, DyCare tiene como actividad principal el diseño de soluciones tecnológicas dirigidas a mejorar el proceso de cura y el tratamiento de pacientes con problemas musculoesqueléticos, neurológicos y, en general, pacientes que necesitan rehabilitación física continua (por corto o largo plazo). Sus soluciones constituyen un medio innovador para la valoración clínica y el control de patologías que afecten a la funcionalidad del sistema musculoesquelético, respiratorio, etc.







