Repara tu Deuda Abogados cancela 111.549 € en Granada (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Dos nuevos casos de exoneraciones de deudas gracias a la aplicación de este mecanismo

Andalucía, 5 de enero de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado nuevas cancelaciones de deuda en Granada (Andalucía). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, se han producido dos nuevos casos con personas que han obtenido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), que ascendía a 111.549 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias son los siguientes:

1) Una mujer, madre de dos hijos, ha quedado exonerada de una deuda de 18.096 euros. Su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para ayudar a su familia en su país de origen: Bolivia. Posteriormente, pidió un nuevo crédito para invertir en una frutería. Solicitó también para el pago de las licencias y permisos necesarios para la apertura del negocio. Desafortunadamente, este no obtuvo la rentabilidad deseada y se vio en la obligación de cerrarlo. Por este motivo, requirió de otro crédito para el pago a los acreedores y los trabajadores. Posteriormente, la deudora encontró un nuevo trabajo, pero a tiempo parcial. Con sus ingresos, no pudo hacer frente a los pagos debidos y a las necesidades familiares.

2) 92.643 euros es el importe liberado por un matrimonio. La financiación la solicitó para la compraventa de una vivienda y de un vehículo. Al principio no tenían problema alguno en asumir el pago de las cuotas, ya que contaban ambos con buenos empleos. Lamentablemente, el deudor perdió su trabajo y atravesó un largo periodo de desempleo, reduciéndose drásticamente los ingresos del núcleo familiar. Por esta misma razón, necesitaron de más préstamos para poder sobrellevar esta situación, Más tarde, por desgracia, la deudora también perdió su trabajo. Además, acabó agotando la prestación por desempleo. Esto hizo que acabaran viviendo de las ayudas económicas de su familia.

Vigente desde hace más de 100 años en Estados Unidos, la Ley de Segunda Oportunidad es la salida más airosa para todas las personas que no saben qué hacer para liberarse de sus deudas. De forma previa al inicio del proceso, los especialistas del despacho estudian las circunstancias del interesado en acogerse para comprobar si se trata de alguien que puede cancelar sus deudas.

Hay que señalar que esta herramienta llegó a España en el año 2015, con el mismo objetivo de que particulares y autónomos se levanten cada día sin miedo a las llamadas de acoso por parte de bancos y financieras, puedan paralizar los embargos de las nóminas y salir de los listados de morosidad que tanto dificultan llevar una vida normal.

Repara tu Deuda Abogados inició su labor de ayuda a particulares y autónomos en septiembre de 2015. Desde esa fecha, su trabajo ha servido a miles de particulares y autónomos que ya tienen una nueva vida. Y es que el despacho ha logrado la cancelación de 390 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España y que responde a perfiles muy diferentes.

