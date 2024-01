Revelados los 25 mejores lugares para trabajar en Europa en 2023

Best Places to Work - Best Places to Work

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía Best Places to Work ha hecho público su lista con las mejores empresas para trabajar en Europa en el pasado año 2023. En lo más alto se encuentra la farmacéutica Takeda

Londres, 4 de enero de 2024.- La organización Best Places to Work ha anunciado hoy los 25 mejores lugares para trabajar en Europa en 2023. A la cabeza de la clasificación de este año se encuentra Takeda, la multinacional farmacéutica líder, seguida de Bristol-Myers Squibb. McDonald's se ha asegurado el tercer puesto entre las 25 mejores organizaciones de Europa.



Desde hace un par de años, el programa Best Places to Work reconoce a los principales empleadores de todo el mundo, respaldado por varios años de evaluación de la cultura del lugar de trabajo y una base de datos mundial de más de 25 millones de empleados. Para ser consideradas para la lista, las empresas deben ser identificadas como empleadores destacados en al menos uno de los países de Europa.



Ante el actual entorno empresarial y la escasez de talento, la reciente investigación y análisis de Best Places to Work ha identificado varios factores diferenciadores críticos de las organizaciones líderes en Europa, entre los que se incluyen el liderazgo inspirador, el enfoque en el talento, la agilidad y el compromiso con la comunidad. Este año, las 25 mejores empresas demostraron un fuerte compromiso con la diversidad y la inclusión; más del 95% de los empleados afirmaron que las diferencias individuales no afectan a la forma en que las personas son tratadas dentro de sus organizaciones.



En la lista de los 25 mejores lugares de trabajo de Europa se encuentran:



1. Takeda



2. Bristol Myers Squibb



3. McDonald's



4. Servier



5. Rebeldot



6. Sodexo



7. MSD



8. AlumierMD



9. Deskbird



10. Arctic



11. Dipharma



12. Teka



13. Adalvo



14. Upp Technologies



15. Faptic Techonology



16. Meridiam



17. Olea Medical



18. Qarnot Computing



19. Mladvisory



20. B.Conseil



21. First Bank



22. Heptasys



23. Mēness Aptieka



24. Konecta Group



25. Frime







Best Places to Work es un programa de certificación internacional, considerado como el 'estándar de platino' en la identificación y el reconocimiento de los mejores lugares de trabajo en todo el mundo. Ofrece a los empresarios la oportunidad de conocer mejor el compromiso y la satisfacción de sus empleados y honra a aquellos que ofrecen una experiencia laboral excepcional con los más altos estándares en lo que respecta a las condiciones de trabajo.



Cada año en Europa, el programa colabora con más de 500 organizaciones de diferentes sectores para ayudarles a medir, comparar, mejorar sus prácticas de RR.HH. y tener acceso a las herramientas y la experiencia que necesitan para lograr un cambio eficaz y sostenible dentro de sus organizaciones.



Para más información:

www.bestplacestoworkfor.org

LinkedIn



Emisor: Best Places to Work





Contacto

Nombre contacto: María Marcedes

Descripción contacto: Best Places to Work

Teléfono de contacto: +44 208 895 6562