Síntomas por mala calidad del aire en el trabajo: el 74% de los trabajadores españoles los ha padecido

(Información remitida por la empresa firmante)

Según el estudio sobre la calidad del aire interior realizado por Airzone, los principales síntomas que han manifestado los trabajadores españoles encuestados por mala calidad de aire en sus oficinas son dolor de cabeza (49,2%), fatiga o cansancio (41,9%) y falta de concentración (27,4%)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los habitantes de las ciudades pasan entre el 80% y el 90% de su tiempo en espacios cerrados, siendo la calidad del aire un aspecto que preocupa al 74% de los encuestados.



Pese a los efectos y preocupación por respirar mala calidad del aire en interiores, el 75,8% indica que no tiene o conoce herramientas para medir la calidad del aire.

Málaga, 6 de junio de 2025.- Airzone ha realizado un estudio para conocer y evaluar la percepción sobre la calidad del aire en espacios interiores de los españoles. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los habitantes de las ciudades pasan entre el 80% y el 90% de su tiempo en espacios cerrados, siendo la calidad del aire en ellos un aspecto que preocupa al 74% de los españoles. Esto pone de manifiesto la importancia del control y la gestión del aire en interiores y su impacto en el bienestar y la salud de las personas. De hecho, el 96% cree que la calidad del aire afecta directamente a la salud de las personas y un 81% afirma que pasaría más tiempo al aire libre si la calidad del aire fuera mejor.



Entre las consecuencias de respirar un aire de mala calidad en el interior, el dolor de cabeza (67,4%), la fatiga o cansancio (64,7%) y los mareos (48,5%) son los efectos que más señalan los españoles como resultado de los altos niveles de CO₂ que se respiran en espacios interiores. En concreto, la Agencia Europea de Medio Ambiente recomienda mantener los niveles de CO₂ por debajo de 1.000 ppm para garantizar una buena calidad del aire y proteger la salud de los ocupantes. Asimismo, las partículas en suspensión, como el polvo, el polen o los virus, suponen un riesgo menos visible, pero igual de relevante, ya que pueden afectar a la salud incluso sin provocar síntomas inmediatos. En estos casos, la ventilación no solo no ayuda, sino que puede agravar el problema. A pesar de todo ello, el 75% de los españoles indica que no sabe o tiene forma de conocer o medir si la calidad del aire en interiores es óptima.



La calidad del aire en el trabajo

Según el estudio de Airzone, tres de cada cuatro españoles con empleo han experimentado algún síntoma relacionado con la mala calidad del aire en su lugar de trabajo, siendo los más comunes el dolor de cabeza (49,2%), la fatiga o el cansancio (41,9%) y la falta de concentración (27,4%). Esta percepción no solo afecta al bienestar, sino también al rendimiento, y es que casi el 90% de los trabajadores encuestados considera que una buena calidad del aire influye de forma positiva en su productividad.



La demanda de espacios laborales más saludables también se refleja en las expectativas de los propios trabajadores: más del 95% de los trabajadores españoles cree que es importante trabajar con una buena calidad del aire, y al 80,4% les gustaría que se controlara y mejorara en su lugar de trabajo. Estos datos ponen de manifiesto la relevancia de que las empresas incorporen soluciones inteligentes de climatización y control ambiental que permitan optimizar el bienestar, la eficiencia energética y la productividad en el entorno profesional.



Y es que tan solo el 23% de los encuestados afirma que su lugar de trabajo cuenta con sistemas o tecnologías que les permitan medir y regular la calidad del aire, un dato que evidencia la brecha entre las expectativas de los trabajadores y las medidas implementadas por las organizaciones.



Más allá de los beneficios para la salud, incorporar sistemas inteligentes de control de la calidad del aire es clave para mejorar la eficiencia energética en los edificios, especialmente en un contexto de creciente demanda de sostenibilidad, tal y como señala Antonio Mediato, CEO de Airzone, "ventilar manualmente no solo favorece la entrada de contaminantes del exterior, sino que reduce la eficiencia energética. Los sistemas automatizados permiten optimizar el consumo energético al activar la ventilación solo cuando es necesario, evitando pérdidas térmicas y reduciendo el uso de climatización. Si además se integran con soluciones de purificación del aire, se mejora la calidad del ambiente interior, a la vez que se avanza hacia una gestión más eficiente y sostenible del confort en los espacios cerrados".



La calidad del aire en la vivienda

Cuando se les pregunta por los métodos que utilizan para ventilar sus viviendas, la inmensa mayoría de los españoles (96 %) afirma que lo hace de forma manual, abriendo puertas y ventanas, y tan solo un 6,8 % dispone de sistemas automatizados conectados para renovar el aire interior. Esta preferencia se refleja también en la percepción general: el 79 % considera que abrir las ventanas es la forma más eficaz de ventilar, frente a un 12,6 % que cree que es mejor contar con un sistema automático o mecánico.



Metodología del estudio

El estudio se ha realizado sobre una muestra de 1.014 individuos residentes en España de 25 a 65 años de edad, pertenecientes a un Panel asociado a MásMétrica, seleccionados de forma intencional y proporcional a las cuotas de población española según el Instituto Nacional de Estadística (INE, población a 1 de enero de 2025) en función del sexo, grupo de edad y CCAA.



Sobre Airzone

Airzone es una empresa líder a nivel internacional que se especializa en soluciones de climatización, calefacción, ventilación y calidad de aire interior. Fundada en 1997, diseña productos y soluciones para lograr un consumo eficiente y, a su vez, garantizar el mayor confort al usuario. La compañía desarrolla tecnologías innovadoras para la ventilación, la calefacción, el aire acondicionado y la calidad del aire, que combinan rendimiento, sostenibilidad y facilidad de uso tanto para edificios residenciales como comerciales.



Emisor: Airzone

Contacto

Nombre contacto: Carlos Esteban

Descripción contacto: LLYC/ Consultor Senior

Teléfono de contacto: 699552854