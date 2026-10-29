SUNCINE reúne 47 películas que dejan huella sobre los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo

Cartel de la 33ª edición del SUNCINE - SUNCINE

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 29 de octubre de 2026.

SUNCINE, el Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente, regresa con una programación que reúne historias que recorren algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo: la pérdida de biodiversidad, la crisis climática, la contaminación, los modelos de producción y consumo, la protección de los ecosistemas y los conflictos que amenazan a quienes defienden la Tierra. Del 4 al 22 de noviembre, de forma presencial en Barcelona y Calafell y a través de su sede online oficial, CaixaForum+, SUNCINE acercará al público historias que muestran los desafíos ambientales y a quienes trabajan para afrontarlos.

Pero SUNCINE no solo proyecta historias que emocionan. El festival se ha consolidado como una indispensable herramienta de transformación, sensibilización y educación ambiental, acercando al público los grandes desafíos del planeta a través de historias que informan, conmueven y conciencian. Un cine que además permite conectar las historias con nuestra realidad y generar acciones concretas.

El festival abrirá el telón en CaixaForum Barcelona con El silencio de la Tierra, de Frank Gutiérrez, una mirada dirigida hacia los asesinatos de defensores ambientales en Latinoamérica y los intereses que ponen en peligro sus territorios. Una historia que conecta la protección de la naturaleza con los derechos humanos y la defensa de las comunidades. Durante el acto de inauguración se hará entrega del Sol de Oro Especial del SUNCINE a José María Morales, fundador y productor de Wanda Natura, con más de treinta años de trayectoria, impulsor principal del cine documental sobre naturaleza en España y tres nominaciones a los Oscar.

En Calafell, la inauguración incluirá la proyección de Oxygène, que servirá para presentar una campaña de sensibilización ciudadana en Cataluña sobre los plásticos de un solo uso, junto a la Agència de Residus de Catalunya y Ecoembes. La clausura contará con The Lake, película premiada en Sundance y con Leonardo DiCaprio como productor ejecutivo.

Ocho películas, ocho huellas

La Sección Oficial del SUNCINE reúne ocho documentales que abordan, desde diferentes perspectivas y contextos geográficos, algunos de los principales desafíos ambientales y sociales de la actualidad.

En Land of Canaan, de Maggie Lemere, agricultores palestinos defienden sus olivos milenarios y sus tierras frente a la violencia y el desplazamiento. Esta historia servirá para conocer nuestra propia realidad, con la participación de asociaciones y entidades vinculadas al cultivo del olivo y la producción de aceite en nuestro territorio. El estreno mundial del SUNCINE, Tasting the Forest, de Carol Quintanilha, nos acerca a la gastronomía y a los productos que nos ofrece la naturaleza amazónica. Esta experiencia será trasladada a nuestro entorno mediante un encuentro gastronómico con productos de proximidad y cocina de kilómetro 0. Por su parte, We Have to Survive, de Tomáš Krupa, retrata a comunidades que ya afrontan las consecuencias de la crisis climática, desde las sequías hasta la transformación de sus ecosistemas.

La transición energética y sus contradicciones ocupan un lugar central en Materia Prima, de Jens Schanze, que se adentra en los Andes bolivianos para examinar la explotación del litio y sus consecuencias para las comunidades locales. En Trade Secret, Abraham Joffe sigue durante seis años el comercio internacional de osos polares y cuestiona los mecanismos que, bajo marcos de protección, pueden favorecer su explotación comercial. La relación entre la ciencia y la ética protagoniza Sentient, de Tony Jones, que sigue a la primatóloga Lisa Jones-Engel en una revisión crítica de décadas de trabajo con chimpancés y monos en el ámbito de la experimentación animal. Desde otra perspectiva, Nuisance Bear, de Gabriela Osio Vanden y Jack Weisman, observa la convivencia entre humanos y osos polares en Churchill, Canadá, donde la migración de estos animales entra en conflicto con la vida cotidiana de la población.

Completa la selección Snow Leopard Sisters, codirigida por Sonam Choekyi Lama, Ben Ayers y Andrew Lynch, que acompaña a dos mujeres en su búsqueda del leopardo de las nieves en el Himalaya. La conservación de esta especie amenazada se entrelaza con la amistad, la emancipación femenina y la resistencia frente al matrimonio forzado.

Cuatro secciones para ampliar la mirada

Junto a la sección oficial, SUNCINE refuerza su compromiso con la diversidad de voces y formatos a través de tres secciones: Oficial Ñ, que refuerza el compromiso del SUNCINE para impulsar y dar visibilidad a la producción cinematográfica española; Miradas, que ofrece una perspectiva global sobre el planeta; y Monarca, con cortometrajes y animaciones dirigidos tanto al público infantil como al adulto.

Un festival que conecta salas, territorios y pantallas

SUNCINE33 se celebrará del 4 al 22 de noviembre de 2026, con proyecciones presenciales en Barcelona y Calafell y una programación online que amplía su alcance. CaixaForum Barcelona acogerá el día 4 de noviembre la inauguración y diferentes sesiones del Festival, mientras que Calafell volverá a convertirse en punto de encuentro para el cine ambiental, con proyecciones, estrenos, actividades familiares y encuentros con profesionales y protagonistas de las películas, además de albergar la clausura el día 14 de noviembre.

CaixaForum+ es la sede online oficial de SUNCINE, una ventana que permite acercar una selección de documentales y animaciones ambientales al público más allá de las salas. Casi el 70 % de toda la programación estará disponible para toda España desde esta plataforma de divulgación de cultura y ciencia impulsada por la Fundación "la Caixa", ampliando así las posibilidades de descubrir nuevas historias, acceder a otras realidades y participar en la conversación sobre los desafíos ecológicos actuales.

El cine que deja huella, más allá de la pantalla

Fundado en 1993, SUNCINE es el festival de cine ambiental más antiguo del mundo. En su 33ª edición, bajo el lema “El cine que deja huella”, SUNCINE propone una experiencia que va más allá de la pantalla: descubrir, emocionarse, cuestionar nuestras certezas, abrir conversaciones sobre el futuro que queremos construir y promover la acción.

Recursos disponibles para prensa:

Spot SUNCINE (español y catalán) https://we.tl/t-5jRcmk5RMvKFf603

Trailers Sección Oficial Internacional y Sección Monarca (animación y documental) https://we.tl/t-8kdaKPo57UF9a147

Trailers Sección Oficial Ñ: https://we.tl/t-sBWbzhHKOCfsc7zq

Trailers Sección Miradas: https://we.tl/t-OT6W1emub5WKU3vT

Toda la programación disponible en suncinefest.com

Para más información contactar con:

Miguel A. Valladares comunicación@wwf.es Tf. 690 762 387