Sure of Self Forum se presenta con el fin de 'Transformar el miedo en confianza'

Sure of Self, contra el acoso escolar - Sure of Self

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid vuelve al cole con el primer fórum sobre bullying exclusivo para profesionales de la educación. El encuentro tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en el Auditorio Rafael del Pino de la capital y reunirá a la comunidad educativa en torno a cinco ejes temáticos: Escuela Segura, Bienestar Emocional, Ciberseguridad, Protección de la Infancia y Detección Temprana

Madrid, 23 de septiembre de 2026.- Madrid acogerá el próximo 18 de noviembre Sure of Self Forum, un encuentro dedicado a la prevención y abordaje del bullying y el ciberacoso que reunirá a profesionales vinculados con la educación, la infancia y la adolescencia.



Bajo el lema "Bullying " Tolerancia Cero", el fórum nace con el objetivo de crear un espacio de análisis, sensibilización y aprendizaje que permita compartir conocimientos, herramientas y soluciones para prevenir, detectar y actuar frente al acoso escolar y digital.



El encuentro está dirigido especialmente a quienes conviven a diario con esta realidad en las aulas y en el entorno de los menores: directores de centros educativos, profesores, pedagogos, psicólogos, profesionales de la salud y asociaciones de padres.



La iniciativa se articulará alrededor de cinco grandes ámbitos de actuación: Escuela Segura, Bienestar Emocional, Ciberseguridad, Protección de la Infancia y Detección Temprana, que serán abordados por profesionales y expertos de diferentes disciplinas.



"Transformando el miedo en confianza"

¿Qué es el bullying y cómo se manifiesta actualmente? ¿Cómo puede detectarse antes? ¿Qué herramientas tienen los profesionales para actuar? ¿Cómo afectan las nuevas tecnologías y las redes sociales al acoso entre menores?



Sure of Self Forum quiere poner estas cuestiones sobre la mesa y acercar a los profesionales de la educación y del desarrollo infantil y juvenil herramientas que permitan entender, prevenir, detectar y actuar frente a las diferentes formas de acoso.



El fórum plantea su actuación en tres pasos: en primer lugar, dar a conocer la problemática para fomentar la concienciación y la prevención; en segundo término, visibilizar el impacto que el bullying puede tener sobre la salud mental y física de niños y adolescentes; y, finalmente, reunir a expertos de diferentes ámbitos con la comunidad educativa para analizar soluciones y proporcionar herramientas de actuación ante situaciones críticas.



Cinco mesas para abordar el bullying desde todos los frentes

El programa se estructurará en cinco mesas redondas que abordarán algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan actualmente los centros educativos:



• "Construyendo entornos educativos seguros: convivencia, liderazgo y cultura de paz".



• "Bienestar emocional y desarrollo personal: una prioridad educativa".



• "Convivencia digital y ciberseguridad: proteger a los menores en entornos conectados".



• "Protección integral de la infancia: responsabilidad compartida y marco de actuación".



• "Detección temprana y actuación coordinada: clave para una intervención eficaz".



A través de estos cinco ámbitos, el encuentro pretende favorecer un abordaje multidisciplinar del acoso escolar, desde la prevención y la detección hasta la intervención y la protección del menor.



Las cifras del acoso

Los datos muestran la dimensión del problema. Según la UNESCO, uno de cada tres alumnos de entre 11 y 15 años sufre acoso al menos una vez al mes en el mundo. Más del 36 % se ve involucrado en peleas físicas con otros estudiantes y casi uno de cada tres ha sido agredido físicamente al menos una vez durante el último año. Además, el ciberacoso afecta a uno de cada diez niños.



En España, los últimos datos de la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña muestran también la persistencia del problema. Según su informe presentado en septiembre de 2026, el 14,1 % del alumnado afirma que él o alguno de sus compañeros está sufriendo acoso escolar y/o ciberbullying.



Especialmente significativa es la duración de estas situaciones: el 27,6 % de los estudiantes señala que los casos de acoso presencial que conoce se prolongan durante más de un año, mientras que en el ciberbullying ese porcentaje alcanza ya el 22,8 %, siete puntos porcentuales más que el curso anterior.



Las nuevas tecnologías introducen, además, otras formas de agresión. Según el mismo estudio, el uso de inteligencia artificial para cometer ciberbullying ha aumentado cerca de diez puntos porcentuales en un año y el 23,5 % de las agresiones realizadas por medios digitales ha utilizado IA para manipular imágenes de la víctima.



Una oportunidad para avanzar en prevención

Sure of Self Forum nace de la vocación: de convertir la concienciación en prevención y la prevención en herramientas de actuación.



El encuentro busca reunir en un mismo espacio a especialistas y profesionales de diferentes ámbitos para compartir conocimiento y experiencias que contribuyan a mejorar la capacidad de respuesta frente al bullying y el ciberacoso.



La protección de la infancia frente al acoso requiere la implicación coordinada de centros educativos, familias, profesionales especializados y administraciones. Detectar antes, prevenir mejor y saber cómo actuar serán, por ello, tres de las claves que marcarán la primera edición de Sure of Self Forum.

Contacto

Emisor: Sure of Self Forum

Nombre contacto: Carmen de Blas

Descripción contacto: Miss Zoe Comunicación

Teléfono de contacto: 639 00 72 10