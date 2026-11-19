Forum Sure Of Self - Miss Zoe Comunicación

(Información remitida por la empresa firmante)

El primer Sure Of Self Forum reúne en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid a especialistas educativos, psicológicos, jurídicos y tecnológicos para abordar la prevención del acoso escolar desde sus primeros signos

Madrid, 19 de noviembre de 2026.- El primer Sure Of Self Forum: Bullying - Tolerancia cero se celebra hoy en el Auditorio Rafael del Pino con un mensaje compartido por los ponentes: el acoso escolar se previene con formación, coherencia en casa y protocolos claros, y hay que actuar antes de que el daño sea visible. La jornada se extiende de 9:30 a 14:30 horas.



Escuela segura: frenarlo a la primera

Nora Kurtin, fundadora de Sapos y Princesas, planteó una pregunta incómoda a las familias: si son coherentes en casa y si están preparadas para aceptar que su hijo o hija puede ser quien acosa. Anabel Castro Plaza defendió la necesidad de crear espacios seguros y advirtió de que lo peor que puede hacer un centro es negar que el bullying existe.



Antonio Barbeito, de Mundoestudiante, alertó de que el silencio en las aulas, con todo el alumnado pendiente del móvil, genera una falsa sensación de que todo va bien. Ismael Maceira Lecanda, de SAMIRA DTx, habló desde su experiencia como víctima: lo más duro, explicó, es la soledad del acoso, porque nadie sabe lo que se sufre. Señaló que se suele actuar cuando el niño ya está dañado y que la inteligencia artificial ha menguado la empatía porque no enseña a respetar a los demás.



Bienestar emocional: familias y profesorado, claves de la prevención

Sara Noguera planteó fomentar la autoestima de las familias y formarlas, ya que a menudo se habla tarde con los hijos. Cristina Gutiérrez Lestón puso el foco en la conciencia emocional, aprender a saber lo que se siente. Anabel Valera insistió en la formación del profesorado. Las ponentes coincidieron en que hay que institucionalizar y formalizar el acompañamiento a la infancia desde el plano afectivo.



Datos y recursos desde la Comunidad de Madrid

Luis Abad Merino, Subdirector General de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid, explicó que la ley orgánica permite velar por el bienestar del alumnado y que la administración debe proporcionar esperanza. Recordó que desde 2016 trabajan en esta línea y que la Comunidad creó una unidad contra el acoso escolar con protocolos para detectar conductas autolíticas y de acoso. También defendió hablar de "acoso entre iguales" y no solo de "acoso escolar", porque no solo sucede en las escuelas.



Abad presentó las cifras de la Unidad de Convivencia: de unas 5.000 atenciones, el 41 % corresponde a acoso escolar y el 40 % a comportamientos suicidas. El 60 % de las denuncias las presentan las familias, el 15 % el alumnado y el 10 % el profesorado. Subrayó además que solo un 3 % denuncia el acoso entre compañeros. Entre las prioridades señaladas figuran la formación del profesorado para detectar el bullying, la promoción de los derechos de la infancia y el apoyo de las unidades de salud mental.



Ciberseguridad: la IA y el anonimato, en el centro del debate

La mesa arrancó con una introducción al debate en la que se apuntó que el ciberacoso ha crecido más de un 14 % respecto al año pasado, un aumento ligado a la inteligencia artificial, con casos de suplantación de identidad de chicas y vídeos falsos.



Laura Cuesta Cano, especialista en Educación Digital para familias y centros educativos, explicó que la tecnología actúa como amplificador del acoso escolar: antes los niños descansaban al volver a casa, y hoy el entorno digital multiplica el alcance y los canales reproducen el bullying, lo que hace más difícil detectarlo en la familia. Subrayó que el problema no se limita a las redes sociales, sino que también afecta a los videojuegos, y que no se les puede prohibir el acceso a la IA, pero sí debe haber siempre un adulto de referencia.



José Luis Vega, CEO de Classfy y experto en IA en entornos digitales, defendió que la tecnología no es buena ni mala y que el verdadero problema es el anonimato. Alertó del cambio brutal que supone la IA, cuyas respuestas son tan buenas que el pensamiento crítico puede anularse, y reclamó enseñar a los niños a pensar. Según sus palabras, el 92 % de las personas no sabe pensar.



Julio Méndez Ruiz, presidente de la Fundación para la Prevención, Formación y Protección contra el Acoso, matizó que el anonimato no existe, porque al final se localiza al acosador. Señaló que el acoso avanza a tal velocidad que los adultos se encuentran con una doble barrera: no pueden anticipar dónde se producirá y no siempre son capaces de detectarlo. Por ello pidió formar a los centros y a las familias. Defendió que no hay que prohibir las redes, sino que los padres limiten el uso del móvil, y que hay que escuchar a los hijos para que no tengan que recurrir a la IA para hablar. Concluyó que hay que generar adultos de referencia.



La mesa sobre protección de la infancia, dedicada al marco legal y los derechos fundamentales, contó con Sonia Dabalsa, coach de familia y consultora de crianza especializada en prevención de abusos y acoso escolar; Rocío Mora Nieto, directora de APRAMP; Elisenda González, licenciada en Pedagogía y especialista en protección infantil en Educo; y Carmen Llopis Pablos, experta en innovación educativa y bienestar digital y coimpulsora de No Solo Son Pantallas.



El último bloque, centrado en cómo identificar señales de violencia antes de que escalen, reunió a Begoña Ibarrola, psicóloga y escritora; Astrid Rodríguez Rovirosa, coordinadora del Equipo contra el acoso escolar de la Unidad de Convivencia de la Comunidad de Madrid; Ramiro Ortegón, presidente de la Plataforma PDA Bullying y socio del Equipo SEER; y Luis Ribo, director de BCN-Resol, canal digital de detección precoz y gestión con trazabilidad.



El foro cuenta con Humaniza como patrocinador platino y Mirable como patrocinador oro, y con la colaboración de Educación 3.0, MLE, No Solo Son Pantallas, Sapos y Princesas, PDA Bullying, The Catering y Tu Fábrica de Eventos.



Eliana Delacour Bachiller, Project Manager de Sure Of Self, cerró la jornada con un agradecimiento a todas las personas participantes y un mensaje de responsabilidad compartida: el foro habló de bullying, pero también de convivencia, empatía, prevención, escucha y acción. Recordó que detrás de cada dato hay historias reales, de niños y jóvenes que necesitan ser vistos, escuchados y protegidos, de familias que necesitan apoyo y de docentes que necesitan herramientas, y que la sociedad debe seguir avanzando para que ningún niño afronte solo el sufrimiento del acoso. Concluyó que el bullying no se combate solo reaccionando cuando aparece, sino construyendo cada día una cultura de respeto, de inclusión y de cuidado.



Delacour subrayó que el foro no termina hoy, sino que hoy es el comienzo. El cambio que se quiere ver en las aulas, en las familias y en la sociedad se construye con pequeños pasos, alianzas sólidas y personas comprometidas. Invitó a los asistentes a seguir formando parte de esta comunidad, a mantener viva la conversación y a transformar las ideas compartidas en acciones concretas, y los convocó a la próxima edición del Sure Of Self Forum en 2027, con la intención de seguir creciendo y sumando voces, experiencias y soluciones para erradicar el bullying y promover el bienestar emocional de las nuevas generaciones.

Contacto

Nombre contacto: Ángela Cantó

Descripción contacto: Miss Zoe Comunicación

Teléfono de contacto: 699 55 86 52