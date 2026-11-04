TAFAD Madrid y la Fundación Mejorando el Futuro lanzan una nueva edición del reto para colegios y clubes - TAFAD Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de noviembre de 2026.-

La motivación escolar y el desarrollo personal de los jóvenes encuentran un aliado clave en la actividad física. Tras el gran impacto de su primera edición, la Fundación Mejorando el Futuro convoca una nueva entrega de su reto deportivo regional, ampliando este curso su alcance para que participen tanto institutos como clubes deportivos.

Este proyecto nace de la colaboración directa con la comunidad educativa con una meta prioritaria: acompañar a los estudiantes de 3.º de ESO a 2.º de Bachillerato en la construcción de su vocación profesional. En un momento decisivo para su futuro, la iniciativa busca prevenir la frustración, la pérdida de motivación y el abandono de los estudios, ofreciéndoles un entorno activo, participativo y dinámico donde descubrir sus aptitudes e inquietudes reales.

Una gran novedad: apertura a clubes deportivos

La principal innovación de esta convocatoria es que el circuito ya no se limita de forma exclusiva a los centros de Secundaria y Bachillerato. Conscientes del valioso papel socializador y educativo del deporte base, la Fundación abre la participación a los clubes deportivos. Esta ampliación permite que un número mayor de jóvenes ponga a prueba su resistencia, coordinación y capacidad de trabajo en equipo en un espacio colaborativo orientado al crecimiento personal.

¿En qué consiste el circuito?

El reto se articula a través de un circuito adaptado de estaciones de destreza que combina hábilmente la exigencia física con el trabajo cooperativo:

Pruebas físicas y cooperativas: Estaciones dinámicas que van desde retos de agilidad y coordinación (como malabares o papiroflexia) hasta sesiones de comba e intervalos de alta intensidad (HIIT).

Premios de la edición: Equipamientos deportivos para el centro, experiencias exclusivas para la clase ganadora y reconocimientos especiales para los docentes coordinadores.

El desarrollo de la iniciativa cuenta con el impulso estratégico de TAFADMadrid, institución de referencia en la impartición de titulaciones oficiales de Grado Medio y Superior en deporte (TEGU, TSAF, TSEAS y TSD). Su participación activa refuerza el valor didáctico del proyecto, posicionando la actividad física como un canal fundamental para la formación reglada y la posterior inserción laboral juvenil.

Un precedente de éxito e inscripciones abiertas

El excelente nivel de implicación de la edición anterior dejó ganadores destacados: el C.P. Santo Ángel de la Guarda (Chapinería), con la docente Lorena Domingo; y el Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Alcalá de Henares), con el profesor Guillermo Quílez y su grupo de 3.º A. La aparición en medios de comunicación forma parte de los reconocimientos concedidos a los vencedores, consolidando el reto como una cita clave en el calendario deportivo-educativo de la región.

Los institutos y entidades deportivas interesadas en formalizar su participación o ampliar información pueden hacerlo directamente a través de la web oficial de la Fundación Mejorando el Futuro, donde están disponibles los accesos directos de registro tanto para colegios como para clubes.

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