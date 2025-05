The Grefg y Carmen Lomana convierten los Premios PcComponentes en el show más techie del año

(Información remitida por la empresa firmante)

HyperX, ASUS, HP, LG, Realme, Samsung, AMD o PcCom, entre las marcas premiadas en la primera edición de los Premios PcComponentes. La gala estuvo precedida de una alfombra naranja por la que desfilaron caras conocidas, muchas sorpresas y una Lan Zone para los fans de la tecnología

Madrid, 16 de mayo de 2025.- Tecnología, humor y mucho estilo marcaron la primera edición de los Premios PcComponentes, una gala donde la tecnología y lo trendy se dieron la mano para reconocer las marcas líderes y los talentos del ecosistema tecnológico. Coincidiendo con su 20 aniversario, PcComponentes, ecommerce experto en tecnología, reunió a referentes y creadores de contenido en el Gran Teatro Príncipe Pio de Madrid para entregar los galardones y celebrar la innovación con una fiesta por todo lo alto.



Desde primera hora de la tarde, la alfombra naranja fue un desfile continuo de rostros conocidos del panorama digital y tecnológico. Por ella pasaron el actor Guillermo Campra, los creadores de contenido Nate Gentile, Esty Quesada (Soy una Pringada), Telmo Trenado y Papi Gavi, entre muchos otros. Más de 1.600 asistentes disfrutaron de Lan Zone con experiencias gaming interactivas y un ambiente que mezcló el espíritu festivalero con el universo tech. La cita pudo seguirse desde toda España en streaming a través de los canales de redes sociales de PcComponentes, donde miles de espectadores acompañaron cada momento desde sus pantallas.



Un dúo explosivo al mando del show

La gala, presentada por el streamer The Grefg y la icónica Carmen Lomana, demostró que el gaming, la tecnología y el glamour pueden compartir escenario. El streamer más carismático de nuestro país y la socialité más elegante hicieron reír, sorprendieron al público con sus guiños al mundo tech y hasta se atrevieron a improvisar sobre temas tan dispares como tarjetas gráficas, procesadores o smartphones.



"Me hace mucha ilusión presentar estos premios porque PcComponentes y yo tenemos mucho en común: los dos hemos cumplido un sueño empezando desde abajo, concretamente en la Comarca del Bajo Guadalentín en Alhama, un pequeño pueblo de Murcia" comentó The Grefg al comienzo de la gala. "Mis primeros videojuegos, ordenadores, la PlayStation, etc. los compré en PcComponentes y es un honor poder celebrar su 20 aniversario con ellos".



En esta primera edición, PcComponentes ha reconocido los mejores productos del año en quince categorías, a los mejores creadores e influencers en cuatro, y ha incluido una categoría dedicada a la comunidad.



El galardón entregado a cada premiado ha sido diseñado por Ayúdame 3D, una organización con la que PcComponentes comparte valores como la innovación, el compromiso social y la vocación tecnológica. El diseño rinde homenaje a los orígenes de la compañía, ya que recupera un símbolo muy especial para el ecommerce, el robot que protagonizaba el primer logotipo de la compañía.



Cada premio fue recibido entre aplausos y discursos que combinaron agradecimientos y anécdotas, dejando claro que la tecnología, más allá de los dispositivos, es ya una forma de entender y conectar con el mundo. Carmen Lomana, por su parte, cerró la gala sorprendiendo con un guiño al mundo tech: "Muchas gracias a todos. Creo que hemos sido la dupla más inesperada… y, aunque no tenga ni idea de videojuegos, me he sentido muy acogida por los amantes de la tecnología y la comunidad de PcComponentes".



Tres tipos de galardones y una veintena de premiados

Los Premios PcComponentes reconocieron a los mejores productos del año, a los creadores de contenido más influyentes y al compromiso de una comunidad que marca la diferencia.



Productos galardonados:



• Mejor PC de sobremesa: PcCom Custom Ryzen 7 9800X3D.



• Mejores auriculares: HyperX Cloud Alpha Wireless.



• Mejor portátil gaming: ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LX-SA046W.



• Mejor portátil general: HP OmniBook Ultra Flip OLED 14-fh0001ns.



• Mejor procesador: AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7/5.2GHz.



• Mejor smartphone de alta gama: Samsung Galaxy S25 Ultra.



• Mejor smartphone de gama media: Realme 14 Pro Plus 5G.



• Mejor smartwatch: Samsung Galaxy Watch Ultra LTE.



• Mejor tablet: Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G 14.6".



• Mejor tarjeta gráfica: ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB GDDR7.



• Mejor TV: LG OLED65C44LA 65".



• Mejor dispositivo para el hogar inteligente: TP-Link TC72 Pan/Tilt AI.



• Mejor hardware para PC: Memoria RAM Corsair Vengeance RGB DDR5 6000MHz.



• Mejor monitor: HP OMEN Transcend 31.5".



• Mejor periférico gaming: Logitech PRO X SUPERLIGHT 2 DEX Ratón Gaming.



Creadores e influencers premiados:



• Colaboración PcComponentes: Azogue.



• Colaboración marca e influencer: Cristian Ventura.



• Afiliado de PcComponentes: Rincón de Varo.



• Influencer de nicho: Topes de Gama.



El listado completo de nominados puede consultarse en https://premios.pccomponentes.com/.



Un cierre a la altura de las expectativas

Con más de dos décadas de trayectoria, PcComponentes se ha consolidado como el ecommerce de tecnología de referencia en España. Desde sus inicios en 2005 en Alhama de Murcia, la compañía ha evolucionado al ritmo de la innovación, anticipándose a las necesidades de los usuarios y ofreciendo siempre las últimas tendencias del sector.



Bajo el lema '20 años en nuestro Prime' y con motivo de su 20 aniversario, PcComponentes ha afianzado la primera edición de sus premios como un encuentro de referencia en el sector. Un evento concebido para reconocer la innovación, la excelencia y la pasión por la tecnología, poniendo en valor a los profesionales y creadores de contenido que ya están construyendo el futuro de la tecnología.



"Celebrar estos premios en nuestro 20 aniversario es una forma de mirar atrás con orgullo, pero sobre todo de mirar hacia adelante con ambición. En PcComponentes creemos en la tecnología como motor de cambio, de inspiración y de progreso. Esta gala es solo el primer paso de todo lo que queremos seguir construyendo junto a una comunidad que, día a día, nos impulsa a ser mejores" concluyó Alfonso Tomás, CEO y fundador de PcComponentes.





Contacto

Nombre contacto: Equipo PcComponentes

Descripción contacto: Evercom

Teléfono de contacto: 626387265