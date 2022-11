La tienda Loewe en Barcelona y el Hotel Querencia de Sevilla son "Los edificios más eficientes de España"

Hotel Querencia Sevilla, Autograph collection by AC-Marriot.

(Información remitida por la empresa firmante)

Los Premios 3 Diamantes organizados por Mitsubishi Electric, que alcanzan su 8ª edición, reconocen las mejores prácticas del sector a nivel nacional en materia de eficiencia energética, diseño, innovación y calidad del aire interior

Tras la celebración de la gala de entrega de la 8ª edición de los Premios 3 Diamantes organizados por Mitsubishi Electric, ya se han dado a conocer a los ganadores, que han destacado como los edificios más eficientes de España, entre los 47 proyectos presentados.



Esta cita anual imprescindible busca el reconocimiento de las mejores prácticas del sector a nivel nacional en materia de eficiencia energética, diseño, calidad de aire interior y máxima innovación incorporada por los profesionales de la climatización en sus proyectos. Y su objetivo fundamental es dar visibilidad y reconocer a esos profesionales, sobre todo ante la situación energética actual. "Ahora más que nunca, el conocimiento y las buenas prácticas de los profesionales demuestran que para esta crisis sí estamos preparados", destacó en la gala Pedro Ruiz, Presidente de Mitsubishi Electric, Spanish Branch.



Los grandes protagonistas se han distinguido en dos categorías: proyectos hasta 200 kW y Proyectos superiores a 200kW, con lo que este año, como en pasadas ediciones contamos con dos Ganadores Premios 3 Diamantes, dos Finalistas Oro y dos Finalistas Plata, y que se repartirán una dotación económica de 35.000€.



Entre los premios ganadores se encuentra, en la categoría de hasta 200kW, la tienda Loewe ubicada en la casa Lleó i Morera en el Paseo de Gracia de Barcelona, proyecto de Álvarez Piqué Arquitectura-Ingeniería, una instalación integrada en un ambiente de lujo que ha respetado el valor arquitectónico y patrimonial de esta casa modernista. Y que destaca, entre otros, por disponer de un sistema VRF y recuperadores para la renovación del aire, ambos de alta eficiencia, y certificación energética Leed Platinum en proceso.



En primera posición, en la categoría superior a 200kW el Hotel Querencia Sevilla, Autograph collection by AC-Marriot de 2RDIP Arquitectos, que ha destacado por su calificación energética A en Emisiones de CO2. Situado en un entorno considerado Bien de Interés Cultural (BIC), su infraestructura se encuentra afectada por un acuífero, por lo que se introdujo un sistema de geotermia abierto, dando como resultado un consumo energético muy escaso.



El resto de galardonados son:

Finalista Oro (Hasta 200 kW): Casa Guadalcázar (Villafranca del Castillo, Madrid) de Alarife Arquitectos.



Finalista Oro (Superior a 200 kW): Hospital Universitario Joan XXIII (Tarragona) de ARCbcn.



Finalista Plata (Hasta 200 kW): IES Derio BHI Eraikin Berria (Bilbao) de Indotec Ingeniería



Finalista Plata (Superior a 200 kW): Edificio de Oficinas en Velázquez 86 (Madrid) de Promec Proyectos Mecánicos de Instalaciones Industriales.



Cabe mencionar que el jurado es totalmente independiente y está conformado por representantes, presidentes y vocales, de las asociaciones referentes en el sector de la climatización en España. Además, cerca de 500 proyectos han sido presentados, lo que demuestra la importancia actual de la promoción de la eficiencia energética en los proyectos de climatización a manos de los profesionales del sector.



El sistema energético, el pilar básico para la economía española

Europa se encuentra en un momento difícil que afecta a la economía. El aumento de los costes energéticos, junto con el objetivo de la descarbonización y la necesidad de incrementar la eficacia de los sistemas consumidores de energía, llevan a la necesidad del uso de tecnologías más eficientes y sostenibles, como la aerotermia.



La Comisión Europea, dentro del Pacto Verde, menciona como principio clave "priorizar la eficiencia energética, mejorar el rendimiento energético de los edificios y desarrollar un sector energético basado en gran medida en fuentes renovables". Y para ello, es necesario promover, entre otros, tecnologías innovadoras e infraestructuras modernas y continuar impulsando la eficiencia energética.



Además, no hay que olvidar que el sistema energético es un pilar básico de la economía de un país y las medidas concretas que se adopten para una transición equilibrada tendrá un efecto positivo, ya no solo para el tejido industrial y productivo, sino también para los hogares y las personas.



Y es, precisamente, lo que promueven estos premios, resaltar la labor de estos profesionales que implementan tecnologías innovadoras e infraestructuras modernas a través de la utilización de las tecnologías más eficientes y sostenibles, y que contribuyen a esa necesaria transición y a la mejora de la sociedad.



Porque el conocimiento, las buenas prácticas y la utilización de la tecnología más eficiente ponen de manifiesto que la sociedad sí está preparada para enfrentarse a la actual problemática energética.







