Torremolinos lanza su nueva campaña 'Los mejores días del año' para promocionar el turismo

(Información remitida por la empresa firmante)

Torremolinos apuesta por convertirse en "los mejores días del año" en su nueva promoción turística

Madrid, 2 de febrero de 2024.- La nueva campaña promocional se presentó en el Museo Chicote con la asistencia de numerosas autoridades y personalidades del mundo cultural, empresarial y artístico.



Torremolinos presenta su campaña "Los mejores días del año". La alcaldesa del municipio, Margarita del Cid, ha sido la encargada del lanzamiento de la promoción, que tiene un doble objetivo. Por un lado, es un agradecimiento a todos aquellos que sin ser de Torremolinos lo consideran como su hogar, según ha dicho la alcaldesa. Por otro lado, es una invitación a "vivir los mejores días del año, para compartir, experimentar, para desconectar, para conectar, para sentir de verdad y para romper con la rutina. Los mejores días del año que ya forman parte de recuerdos y de forma de ser y sentir; pero sobre todo, los mejores días que están por venir", ha explicado Del Cid.



Este lema también es un reclamo para quienes no conocen Torremolinos porque "la ciudad les espera con los brazos abiertos", según ha comentado la alcaldesa, que también ha aprovechado para destacar que el municipio vivió el mejor año turístico de su historia gracias a los más de 5 millones de pernoctaciones. En el acto han intervenido personalidades como la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda Aguilar, el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña.



En el evento se han presentado algunos de los hitos que marcarán el año en Torremolinos, como la presentación a la candidatura del municipio para ser sede del Europride 2027, la reforma del antiguo Hotel Los Álamos para convertirlo en un equipamiento especializado para nómadas digitales, la tematización del parque de la Batería con un homenaje a Francisco Ibáñez y la celebración de la segunda edición del certamen Torremolinos Cinema, que pone el acento en la defensa de los Derechos Humanos.



El turismo deportivo es uno de los motores de Torremolinos y uno de los ejes de este año. Más de tres millones de euros de impacto directo gracias a todas aquellas personas que eligieron la ciudad para practicar deporte, de forma profesional o como aficionados, ya que pueden disfrutar de unos excelentes equipamientos, que están siendo ampliados permanentemente. Del Cid, en la presentación, ha dado las gracias a los "touroperadores que trabajan intensamente en este sector y que han contribuido a que haya hoteles en Torremolinos que ya no cierran ni siquiera durante el mes de enero para dar cabida a los deportistas profesionales de todo el mundo que eligen Torremolinos para sus entrenamientos". Uno de los eventos deportivos que acogerá la localidad próximamente, al ser elegida por la Real Federación Española de Fútbol, será las semifinales de la Supercopa de fútbol sala femenino.



El acto ha estado presentado por Xenon Spain y por la artista María Estevez y han asistido personalidades relevantes del mundo cultural, empresarial y artístico como el embajador de Italia en España, Giuseppe María Buccino, el co fundudador y director de Idealista, Fernando Encinar, y el diseñador Lorenzo Caprile. Durante el evento se proyectó el vídeo promocional que Torremolinos ha presentado en Fitur y que completa la marca turísica "El Origen del Paraíso". La obra ha sido realizada por el cineasta Enrique García Atralla y refleja cómo dos personas han experimentado Torremolinos en toda su esencia a lo largo del año. La canción es de Juan Sueiro, compositor y productor musical.



Fotografías (y autoría de fotos): https://drive.google.com/drive/folders/1-brto3jC2R8YGYmSLamI6q1BNMDD38nh?usp=sharing



Emisor: Torremolinos

Contacto

Nombre contacto: Jesus Barreda

Descripción contacto: Piazza Comunicacion

Teléfono de contacto: 627335327