Turismo Activo y Ecoturismo, alternativas sostenibles para el cambio de modelo

A través de unas jornadas anuales centradas en la accesibilidad, las vías ferratas y la lucha contra la actividad irregular, pretende reafirmar su voluntad de contribuir a la evolución del modelo turístico canario

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de junio de 2024.- Las Jornadas Anuales de Turismo Activo y Ecoturismo de Canarias llegan a su novena edición. Este año tienen lugar el próximo miércoles, 19 de junio, en la Sala Tamadaba de INFECAR (Las Palmas de Gran Canaria), en horario de 10 a 14 horas. Las Jornadas pretenden hacer hincapié en los temas referentes del sector para seguir consolidando el Turismo Activo y el Ecoturismo como una alternativa para el nuevo modelo turístico canario. Con todo, reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la accesibilidad, la calidad y la profesionalización del sector.



Este año se centran en la accesibilidad en el sector turístico, la mejora de productos en el turismo activo, o las garantías de la actividad regular. Además, esta jornada supondrá el arranque del Ciclo de Conferencias Insulares de Turismo Activo y Ecoturismo "Un modelo sostenible", que recorrerá todas las islas en los meses de junio y julio, abordando la relación del turismo con el territorio y reflexionando sobre unas prácticas económicas y empresariales más sostenibles en el sector.



Hablan, en definitiva, de un evento de referencia en el que profesionales, empresas, estudiantes, técnicos, profesorado y administraciones públicas se dan cita para ahondar en un pujante sector que es necesario tener en cuenta para fomentar un turismo sostenible y regenerativo.



Más que actividades accesibles, hacer inclusivas las actividades

La primera mesa de la jornada se titula ‘Accesibilidad turística: respondiendo a la inclusión’, y tiene como objetivo plantear mecanismos para hacer cada vez un turismo más inclusivo y que integre a todo el mundo. La consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena Alonso, abre la mesa en nombre de su institución, habitual colaboradora de Activa Canarias en políticas de inclusión en el mundo del turismo de naturaleza. En ella estarán presentes Óscar Muñoz Rodríguez, responsable de Accesibilidad y Ciudadanía en Plena Inclusión Canarias, Carmen Nieves Rodríguez Domínguez, secretaria de Montaña para todos, Rut Gómez Linacero, gerente de Tazirga Wellness Tours, Ana María Rodríguez Concepción, activista por la accesibilidad, y el deportista Miguel Planas.



La norma UNE-ISO 21902, publicada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), marca las pautas de un turismo accesible. "Es un reto importante para abordar en el sector del Turismo Activo y el Ecoturismo. Debemos consolidar una serie de experiencias que sean inclusivas y las empresas tienen que estar concienciadas para ello. No solo hablamos de una necesidad social, sino también de una oportunidad de negocio", declaró José Luis Echevarría Navarro, presidente de Activa Canarias.



Las vías ferratas, un atractivo de desarrollo rural

La segunda mesa lleva como título ‘Vía Ferrata: redescubrir el mundo rural’. Participan Gael González Allona, secretaria de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), José Manuel Moreno Vélez, director técnico de ARP Prevención, Rainero Brandon Fernández, técnico de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Liaño Fernández, responsable de proyectos y seguridad en las vías ferratas de la Vía Ferrata de la Hermida, y Carlos Romay, director de operaciones de Climbo.



Las vías ferratas se han configurado como un elemento altamente atractivo para el desarrollo rural y la dinamización de pueblos de interior. En esta conversación estará presente una visión desde el montañismo, los materiales de seguridad, habrá espacio para la experiencia de éxito de referencia en el Estado español, La Hermida, la regulación a nivel insular y una de las empresas canarias que ya desarrollan la actividad.



"Las vías ferratas es una de esas actividades a las que todavía no se le está sacando suficiente provecho en las islas. Muchas empresas demandan más información y regulaciones exteriores para tener una referencia para el desarrollo pleno de sus actividades", resaltó Echevarría.



La responsabilidad en el sector

El último acto corresponde con el taller ‘Responsabilidad civil y penal en las actividades de Turismo Activo’, a cargo del consultor turístico y CEO en GUHEKO Turismo, ocio y tiempo libre, Raúl Temprano Alonso. Temprano es un profesional experimentado en el sector y ostenta el cargo de vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo (ANETAE).



En este taller se trata la asunción del riesgo y la responsabilidad que el promotor de la actividad tiene sobre posibles vivencias que puedan suceder durante las experiencias. Para ofrecer seguridad, en primer lugar, la garantía es la certificación de la empresa, luego la información previa sobre los posibles peligros, y, en tercer lugar, la necesidad de contar con los seguros oportunos.



Las demandas del sector

Uno de los puntos en los que se quiere centrar el evento es en la seguridad de contar con empresas legales y certificadas. El sector se muestra preocupado por la extensión de la actividad irregular y por la prohibición de actividades durante los periodos de alarma. Recuerda José Luis Echevarría Navarro que "a las empresas ilegales les da igual que haya estado de alarma, porque nadie las regula y siguen operando de manera irregular, con el peligro que eso conlleva para los usuarios".



Echeverría solicita que "se tenga en cuenta la posibilidad de permitir las actividades legales de Turismo Activo y Ecoturismo durante estas alarmas. A veces las zonas donde se desarrollan las actividades están libres de peligro y generan economía, no solo entre los operadores turísticos, sino en el sector primario, la artesanía o la restauración".



Sobre la actividad irregular, el presidente de Activa Canarias y ANETAE anunció que "estamos colaborando estrechamente con la Policía Canaria para que pueda hacer las inspecciones oportunas. Estamos recogiendo las denuncias de las empresas asociadas para elaborar un mapa de puntos calientes, que pueda facilitar la labor policial".







