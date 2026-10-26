La UIC, reconocida por la Fundación Salud y Persona por su compromiso con el bienestar emocional - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

El reconocimiento se ha hecho en el marco de la jornada ‘Impacto Compartido. El impacto social de las empresas que cuidan’, organizada por la Fundación para poner en valor como la confianza de las empresas en sus servicios psicológicos impulsa proyectos sociales y apoya a personas vulnerables

La distinción pone en valor la apuesta de la UIC por la investigación y la generación de conocimiento en salud mental, así como por la colaboración en iniciativas como el proyecto JÚBILO, orientado a favorecer una transición saludable hacia la jubilación

Barcelona, 26 de octubre del 2026. - La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha sido reconocida por la Fundación Salud y Persona por su apuesta por la investigación y la generación de conocimiento en salud mental, así como por la colaboración en iniciativas como el proyecto JÚBILO, orientado a favorecer una transición saludable hacia la jubilación. Se trata de una distinción que la Fundación da a seis organizaciones para poner en valor sus aportaciones a la promoción del bienestar emocional y la construcción de entornos más saludables.

El reconocimiento se ha hecho público durante la jornada ‘Impacto Compartido. El impacto social de las empresas que cuidan’, organizada por la misma Fundación en la sede de Foment del Treball. El acto ha reunido representantes del mundo empresarial, institucional y social alrededor de una idea: el compromiso con el bienestar emocional puede ir más allá de las organizaciones y generar un retorno positivo para el conjunto de la sociedad.

La directora del Departamento de Psicología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad, María Fernández Capo, ha sido la encargada de recoger el reconocimiento en nombre de la UIC en este encuentro, que ha querido visibilizar como la confianza de las empresas en los servicios de atención psicológica de la Fundación permite destinar recursos a proyectos sociales y apoyar a entidades que acompañan personas en situación de vulnerabilidad.

La UIC y la Fundación Salud y Persona colaboran en diferentes proyectos vinculados al bienestar emocional de las personas. En concreto, en 2024, la Fundación Salud y Persona firmó un acuerdo con la Universidad para llevar a cabo el proyecto de investigación JÚBILO, que realiza una intervención psicoeducativa que ofrece estrategias de promoción de la salud mental en personas próximas a la edad de jubilación

Otros galardonados Junto con la UIC, recibieron el reconocimiento Foment del Treball, por su trayectoria de 25 años impulsando la prevención de riesgos laborales y promoviendo entornos de trabajo más saludables y seguros; Protección Civil de Cataluña, por su tarea de fomento y coordinación del voluntariado, así como por la incorporación de la perspectiva del bienestar emocional en las emergencias y la protección de la ciudadanía; UGT de Cataluña, por el desarrollo del Programa de Apoyo Psicológico dirigido a las personas afiliadas, que contribuye a promover el bienestar emocional y prevenir los problemas de salud mental; el Ayuntamiento de Barcelona, por el desarrollo de programas innovadores de apoyo a las personas cuidadoras, especialmente la Tarjeta Cuidadora y las iniciativas para promover el bienestar de quienes tienen cura otras personas; y La Vanguardia, por su tarea de divulgación en temas de bienestar emocional. Los galardones entregados son obra de la artista Pili Arjona, miembro de la red artSingular, que trabaja para dar visibilidad en el arte creado por personas con discapacidad

Sobre la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

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