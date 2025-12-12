Valencia acoge ‘INGEFUTUR25’, el primer gran encuentro nacional de Ingeniería. - COGITI VALENCIA.

El vicepresidente tercero y Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus inaugura un congreso histórico que reúne a más de 40 decanos para celebrar el 175 aniversario de la profesión.

El vicepresidente remarca que, tras una reconstrucción ágil gracias a la voluntad política y la planificación, el gran reto ahora es la recuperación. Además, destaca la importancia de las obras de prevención y agradece el compromiso técnico para avanzar hacia un territorio más seguro y resiliente.

12 de diciembre de 2025- Valencia ha acogido este viernes la celebración del I Congreso Nacional de Ingeniería Técnica Industrial 'INGEFUTUR', un encuentro histórico que ha reunido a más de 40 decanos de Ingeniería Técnica Industrial de toda España, junto a representantes institucionales, empresariales y del ámbito de la ingeniería, con el objetivo de analizar los grandes desafíos estratégicos que marcarán el futuro de la profesión y de la industria española.

El Congreso ha sido organizado por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) y COGITI Valencia, en el marco del 175º aniversario de la Ingeniería Técnica Industrial, consolidándose como un punto de encuentro clave para el debate técnico, profesional y estratégico del sector.

La inauguración institucional del Congreso ha contado con la participación del Vicepresidente tercero y Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien ha señalado que "tras la fase de reconstrucción, el verdadero desafío es ahora la recuperación, un proceso que requiere actuaciones de gran envergadura y una firme voluntad política. Durante el último año, el Consell ha demostrado que la administración puede trabajar con eficacia y cumplir plazos inéditos cuando se fijan objetivos claros".

El conseller ha destacado asimismo la necesidad de reforzar la prevención y la planificación inteligente, recordando que las infraestructuras antirriadas son esenciales para garantizar resiliencia y protección ante un clima cada vez más extremo. Ha puesto en valor el rigor y el compromiso de los equipos técnicos, "fundamentales para lograr una reconstrucción ágil y ejemplar", y ha hecho un llamamiento a seguir trabajando de forma conjunta para que la recuperación sea también una realidad.

A este Congreso también han asistido el nuevo Comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, y el Comisionado para la Reindustrialización del Ministerio de Industria y Turismo, Jaime Peris, quienes han puesto en valor el papel estratégico de la ingeniería en los procesos de recuperación, modernización industrial y transformación económica del país.

Uno de los momentos más relevantes del encuentro ha sido la mesa redonda dedicada a la DANA, coincidiendo con su primer aniversario, donde se han analizado los avances y carencias detectados a partir de las propuestas del documento elaborado por COGITI Valencia y Femeval, "Lecciones aprendidas: Reflexiones sobre Instalaciones e Industria". El debate, de carácter técnico y constructivo, se ha centrado en la prevención, la coordinación de emergencias y la necesidad de infraestructuras más resilientes, digitalización y refuerzo de redes. Asimismo, se ha subrayado el papel clave de la ingeniería, la seguridad industrial y la colaboración público-privada para mejorar la respuesta ante futuros episodios extremos.

El presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, José Antonio Galdón, ha destacado la extraordinaria acogida del I Congreso INGEFUTUR25, un encuentro en el que participan los 49 Colegios de Ingeniería Técnica Industrial y que supone un hito en la historia de nuestra profesión. Galdón ha subrayado que este primer congreso "nos permite conmemorar 175 años de trayectoria, reafirmar nuestros orígenes y valorar la evolución de una profesión que ha estado siempre al servicio del progreso del país". Pero ha remarcado, sobre todo, que INGEFUTUR25 "nace para trazar con claridad el rumbo de la Ingeniería del mañana, identificar los grandes desafíos tecnológicos, sociales y energéticos que tenemos por delante y consolidar una visión común que fortalezca a la profesión y a nuestras organizaciones colegiales".

Por su parte, el decano de COGITI Valencia, Tomás Játiva, ha subrayado la importancia del enfoque técnico y social del encuentro: "Celebrar este primer Congreso Nacional en Valencia tiene un significado especial. La mesa sobre la DANA refleja el compromiso de la ingeniería con la sociedad: analizar lo ocurrido, aprender de ello y proponer soluciones reales. La ingeniería técnica industrial debe estar en el centro de la planificación, la prevención y la innovación, y este Congreso ha sido una muestra clara de ello."

El I Congreso Nacional de Ingeniería INGEFUTUR se consolida así como un espacio de referencia para el análisis del presente y el diseño del futuro de la ingeniería, reafirmando el papel clave de los ingenieros técnicos industriales en la transformación industrial, energética y digital de España.

Durante la jornada, los asistentes han abordado cuestiones de máxima actualidad como la transformación verde y digital, la inteligencia artificial generativa aplicada a la industria, la ciberseguridad industrial, el hidrógeno verde, los modelos energéticos sostenibles y la innovación tecnológica, entre otros temas fundamentales para el desarrollo económico y social del país.

Las ponencias y mesas de debate también han podido seguirse en streaming, permitiendo el acceso remoto a todos los contenidos y ampliando el alcance del Congreso a profesionales de todo el territorio nacional.

