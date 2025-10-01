Vallsur y la Asociación Camino se unen por el Daño Cerebral Adquirido con la IV Marcha Solidaria

(Información remitida por la empresa firmante)

· El 13 de octubre cientos de participantes realizarán un recorrido accesible de 5,4 kilómetros por las calles de Valladolid para apoyar a las personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA)

Valladolid, 1 de octubre de 2025.- El próximo lunes 13 de octubre a las 11 horas, Vallsur y la Asociación Camino organizan la ‘IV Marcha Solidaria a favor del Daño Cerebral Adquirido’, una iniciativa que cada año gana más fuerza y que busca concienciar y recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con esta enfermedad.

El recorrido de esta marcha tendrá una distancia de 5,4 kilómetros, dará comienzo y finalizará en Vallsur, y contará con un punto de avituallamiento en el PRAE (Parque Ambiental de la Junta de Castilla y León) para recargar energías. La marcha ofrecerá a los cientos de participantes un itinerario accesible y agradable por las calles de Valladolid donde caminar se convertirá en un gesto de solidaridad y apoyo.

“Nos sentimos muy satisfechos de ver cómo la Marcha Solidaria se va consolidando cada año y se ha convertido en una fecha marcada en el calendario para la ciudad de Valladolid, sumando cada vez más caminantes por una causa tan necesaria”, afirma Carolina Castro, gerente de Vallsur.

Las inscripciones para participar en esta marcha solidaria darán comienzo el día 3 de octubre, tendrán un precio simbólico de 5 euros y se podrán realizar tanto en la recepción de Vallsur (de 11:30 a 20:30 horas) como en la sede de la Asociación Camino (C/ Lucayas s/n).

“Esta marcha solidaria nace con el objetivo de mostrar nuestro apoyo y solidaridad a aquellas personas de todas las edades que han sufrido Daño Cerebral Adquirido, sus familiares y cuidadores. El DCA puede ser causado por diferentes razones, como ictus, traumatismos, tumores, infecciones o anoxia, entre otros, y con esta iniciativa queremos seguir ofreciéndoles un apoyo integral, programas de rehabilitación, formación e integración social a las personas afectadas”, explica Josefina Pablo Plaza, presidenta de Asociación Camino.

La recaudación se destinará íntegramente a reforzar y ampliar los servicios que ofrece la Asociación Camino, como apoyo psicológico, información y orientación, fisioterapia, logopedia o terapia ocupacional, entre otros, para seguir mejorando la calidad de vida de las personas que han sufrido Daño Cerebral Adquirido y a sus familias.

IV Marcha Solidaria a favor del Daño Cerebral Adquirido

• Fecha: Lunes 13 de octubre de 2025.

• Horario: 11 horas.

• Lugar: Centro Comercial Vallsur. (Salida y llegada).

Inscripciones: A partir del 3 de octubre

- En la recepción de Vallsur (en horario de 11:30 a 20:30h) y en la sede de Camino (C/Lucayas s/n). Coste: 5 euros.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, gestionado por CBRE REAL ESTATE, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo a la normativa ISO 14001:2004.

Para más información o gestión de entrevistas:

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE VALLSUR:

europa press Comunicación - 91 359 26 00

LETICIA GÓMEZ - leticiagomez@europapress.es

SILVIA MULLOR - silviamullor@europapress.es