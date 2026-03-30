Vallsur organiza talleres, pintacaras y cuentacuentos para celebrar la Semana Santa en familia

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(Información remitida por la empresa firmante)

· El centro comercial vallisoletano presenta ‘La Aldea de los Conejitos de Pascua’, un espacio infantil con actividades gratuitas del 30 de marzo al 1 de abril

Valladolid, 30 de marzo de 2026.- Con motivo de la Semana Santa, Vallsur tiene preparada una programación especial dirigida al público infantil con ‘La Aldea de los Conejitos de Pascua’, un espacio temático que reunirá durante tres días diferentes actividades pensadas para fomentar la creatividad, la imaginación y el ocio en familia.

Del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril, en horario de 17:00 a 20:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de una experiencia lúdica en un entorno ambientado en la Pascua, en el que no faltarán talleres, juegos y propuestas participativas.

Durante estos días, se realizará un taller de pintacaras donde los niños podrán caracterizarse como auténticos conejitos de Pascua gracias a maquillajes temáticos con diseños suaves y divertidos. La programación incluye también cuentacuentos con historias llenas de magia, aventuras y tradición, pensadas para estimular la imaginación de los más pequeños. Además, también tendrá lugar un taller creativo de decoración de Pascua, en el que elaborarán su propia pieza personalizada, que podrán llevarse como recuerdo.

Todas estas actividades se desarrollarán en ‘La Aldea de los Conejitos’, un espacio compuesto por tres casitas de oficios decoradas con temática de Pascua, que recrearán un pequeño universo de fantasía donde los niños podrán jugar.

Con esta iniciativa, Vallsur refuerza su programación especial de Semana Santa con propuestas pensadas para el disfrute de las familias, ofreciendo planes de ocio gratuitos y adaptados al público infantil durante estos días festivos.

Actividades Semana Santa en Vallsur

FECHA:

· Lunes 30 de marzo

· Martes 31 de marzo

· Miércoles 1 de abril

HORARIO:

· De 17 a 20 horas.

LUGAR:

· Centro Comercial Vallsur.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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