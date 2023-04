Voluntarios de Scientology distribuyen 78 toneladas de suministros en Turquía

(Información remitida por la empresa firmante)

Turquía, 24 de abril de 2023.

El 6 de febrero de 2023, a las 4:16 de la mañana, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sudeste de Turquía cerca de la frontera con Siria, matando a más de 46.000 personas en ambos países y dejando muchos más heridos. Voluntarios de Scientology de distintas partes del mundo se han unido a los esfuerzos de rescate

En cuanto a los sobrevivientes, más de 160.000 edificios que contenían 520.000 viviendas fueron destruidos o gravemente dañados solo en Turquía, dejando más de 1,9 millones de personas sin hogar y en condiciones desesperadas, careciendo de refugio, comida, agua limpia y saneamiento adecuados.



Bajo el paraguas de la Fundación Mejora, y gracias a la contribución de la Asociación Internacional de Scientologists, los Ministros Voluntarios de Tel Aviv, Florida, Pakistan, México y otros fueron directamente a la zona de desastre.



En el terreno

Tan pronto como llegaron, los Ministros Voluntarios se dieron a conocer a las autoridades de la gestión de desastres y con el gobernador local, para averiguar qué se necesitaba y deseaba por su parte para realmente ayudar.



Como el país había recibido una gran cantidad de donaciones de suministros, lo que se necesitaba con urgencia era ayudar a organizar las donaciones y la entrega de los artículos de primera necesidad a los ciudadanos que los necesitaban desesperadamente.



Los Ministros Voluntarios actuaron de inmediato, encontrando cientos de miles de suministros que habían sido amontonados en grandes almacenes. Rápidamente se pusieron a trabajar organizando los suministros y entregándolos al pueblo turco.



La mayoría de las familias que visitaban estaban viviendo en carpas como refugio temporal, muchos de ellos no han recibido ayuda desde el terremoto.



Los Ministros Voluntarios han estado distribuyendo desde agua, comida, ropa y mantas hasta suministros de higiene e incluso juguetes para los niños que perdieron todo cuando sus hogares se derrumbaron.



La ayuda

Como a menudo ocurre en una zona de desastre, tienes que abordar cada situación que surja, una nunca sabe lo que se puede necesitar:



Por ejemplo, mientras estaban en una distribución de alimentos, llegaron a una familia de 25 personas que no tenían refugio para alojarlos a todos. Los Ministros Voluntarios organizaron y pusieron una estructura lo suficientemente grande como para albergarlos a todos con seguridad.



Muchos miles necesitan ayudas e historias como estas son numerosas. Y así, para fortalecer aún más los esfuerzos de ayuda en la catástrofe, más Ministros Voluntarios de toda Europa y el sur de Asia llegaron para unirse a los equipos, e incluyendo un equipo de Ministros Voluntarios formado por 4 españoles.



Los Ministros Voluntarios continúan trabajando diariamente junto con la Presidencia Turca de Gestión de Desastres y Emergencias, poniendo orden, cargando y descargando suministros y recogiendo materiales para su entrega en áreas poco accesibles.



Agradecimientos

Todos con los que trabajan están muy impresionados y agradecidos. Uno de los trabajadores del almacén le dijo a uno de los Ministros Voluntarios: "realmente admiramos a los Ministros Voluntarios porque todos son trabajadores duros, dedicados, y siempre buscando ayudar a otros".



Un funcionario superior en el almacén dijo: "no tenéis ni idea de cuánto os apreciamos a vosotros y a vuestro grupo por venir a Turquía y ayudar a nuestra gente. Todos vosotros estáis trabajando desde el corazón".



Y otro oficial dijo: "vosotros estáis dando la mejor ayuda posible a la gente. Queremos unirnos a vosotros y hacer lo mismo".



" Scientology ayuda a las personas a ayudarse mutuamente. Este es el mensaje de todos los profetas de todas las épocas: Ayúdense unos a otros. Es una fórmula para la vida que no puede fallar. Es el mensaje de Scientology", L. Ronald Hubbard







Colaboración mutua

Otro hombre que había perdido a su mujer y su hogar en el terremoto, se acercó a los ministros voluntarios y empezó a ayudarles con la distribución, simplemente se unió a ellos y se puso a trabajar. Al final del día, les dijo a los ministros Voluntarios que por favor se pusieran en contacto con él si necesitaban algo. Un par de días más tarde, los ministros voluntarios necesitaban un traductor, fueron al hombre y le pidieron que fuera con ellos para ayudar. El hombre se unió a ellos, trabajando con los ministros voluntarios de la mañana a la noche. Cuando se iba, los ministros Voluntarios le dieron las gracias y a cambio respondió: "me sentía inútil después del terremoto y muy deprimido. No tenía nada que hacer, no tenía casa, no tenía familia y no tenía trabajo. Hoy me he sentido muy bien por poder ayudar a otros. Quiero daros las gracias a todos por incluirme como miembro de vuestro equipo, ahora estoy con vosotros". Y ahora se ha unido oficialmente a los ministros voluntarios y continúa manos a la obra con ellos diariamente.



Las ayudas de Scientology también han estado en alta demanda. Y bajo petición, los Ministros Voluntarios han empezado a hacer seminarios de Ayudas para los lugareños de forma que sean independientes y se puedan ayudar unos a otros, multiplicando así la ayuda que se puede dar..



Día tras día, los ministros voluntarios continúan proporcionando ayuda y alivio a los afectados por este desastre catastrófico. Hasta la fecha, han entregado 78 toneladas de suministros y han ayudado a más de 19 000 personas.



Y así es como los ministros voluntarios están demostrando que se puede hacer algo al respecto.







Contacto

Nombre contacto: Enrique Cervera

Descripción contacto: Enrique Cervera

Teléfono de contacto: 912092170

Videos

https://youtu.be/bKstO5XfPEM