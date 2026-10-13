Volver a la rutina en Sant Cugat; Cómo recuperar la forma después del verano a partir de los 40 años - Manuel Pardo Entrenador Personal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de octubre.- Septiembre y octubre son los meses por excelencia para replantear los hábitos. Para las personas mayores de cuarenta o cincuenta años que residen en Sant Cugat y que, tras las vacaciones, han experimentado una disminución de sus niveles de energía o tono muscular, Manel Pardo recomienda evitar las soluciones milagro. La clave para recuperar la forma después del verano no está en realizar entrenamientos excesivos en el gimnasio, sino en seguir un plan seguro y constante.

El peligro de querer recuperarlo todo en dos semanas

Al regresar de los días de descanso, uno de los errores más habituales es intentar compensar los excesos entrenando en exceso. A partir de los 40 años, el cuerpo necesita una transición inteligente. Pasar de la inactividad estival a levantar grandes pesos o hacer largas sesiones de cardio sin planificación suele aumentar el riesgo de sufrir lesiones musculares o articulares que requieran atención fisioterapéutica.

La memoria muscular existe, pero para activarla se requiere progresión. Si antes de las vacaciones se podía realizar un determinado tipo de esfuerzo, es recomendable reducir la intensidad durante las primeras dos semanas para facilitar la adaptación de los tendones y la espalda. El objetivo real de este otoño no debe ser quemar las calorías de los helados, sino consolidar hábitos saludables en Sant Cugat que puedan mantenerse hasta el próximo año.

¿Cómo volver a entrenar después de las vacaciones sin lesionarse? El valor de un guía

A la hora de elegir un método para ponerse en forma en esta etapa de la vida, no todos los ejercicios suman igual. La estrategia eficiente se basa en tres ejes básicos:

Entrenamiento de fuerza y movilidad para adultos: Mantener la masa muscular es el mejor escudo contra el envejecimiento metabólico y articular. Mejorar la postura corporal y tonificar:Después de semanas de sofá, viajes en coche o avión, o simplemente por culpa del sedentarismo de la oficina, la espalda sufre. Es necesario activar el core y reeducar la postura. Regularidad activa: Es mucho mejor hacer tres sesiones semanales bien planificadas que intentar ir al gimnasio cada día y aburrirse al cabo de un mes.

¿Cómo volver a entrenar después de las vacaciones sin lesionarse? El valor de un guía

Muchas personas se apuntan al gimnasio en otoño para terminar abandonando a la primera de cambio porque se aburren o no saben exactamente qué hacer. Aquí es donde marca la diferencia contar con el apoyo de un entrenador personal en Sant Cugat. Un profesional de la salud no solo dice qué ejercicios hacer, sino el porqué y el para qué de cada uno de ellos, adaptando el esfuerzo a las analíticas de cada persona, lesiones previas o contexto familiar.

Si se busca un servicio cercano, adaptado y enfocado a la salud a largo plazo, el equipo de Manel Pardo | Entrenador Personal Sant Cugat dispone de programas específicos de Fuerza-Salud y Readaptación en su espacio de la Calle de Villà. Bajo el lema Salutariter Delecto ("Soy feliz enseñando salud"), su objetivo es que se disfrute del ejercicio desde el primer día mientras se alcanzan las metas de manera segura.

Para solicitar una valoración inicial o pedir presupuesto para un plan personalizado, se puede acceder directamente en su página web manelpardopersonaltrainer.es.

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