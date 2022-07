Wetopi, hosting WordPress 100% especializado.

(Información remitida por la empresa firmante)

El profesional WordPress con experiencia habrá oído todo tipo de cantos de sirena, eslóganes ingeniosos y frases tópicas sobre servicios de hosting WordPress. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce: en la oferta actual de alojamiento web específico existen muchos rincones en los que perderse y ceder ventaja técnica que aporte un diferencial tanto al tiempo de trabajo como a los entregables. Wetopi ofrece oportunidades reales de mejora, sin duda una joya emergente en el ecosistema WordPress

La base de cualquier proyecto web es el hosting

Igual que toda gran construcción requiere grandes y profundos cimientos, todo proyecto web necesita un motor que lo anime. Además, cabe observar otra cosa importante: no todos los servicios de alojamiento web son adecuados para todos los proyectos, ni se puede sacar el mismo rendimiento de un hosting generalista que de un hosting WordPress pensado específicamente para necesidades concretas del popular CMS.



La mayoría de los desarrolladores y agencias que trabajan con WordPress tienden hacia dos polos muy opuestos: hay quien prioriza el coste e intenta obtener un margen comercial mediante la reventa del hosting y hay quien opta por un hosting de buen rendimiento a costa de que este sea sin mantenimiento ni supervisión para no aumentar el precio del entregable final.



Sin embargo, las dos opciones son poco eficientes desde el punto de vista estratégico.



La decisión de adoptar un hosting generalista para meter dominio, email y web cliente porque es fácil y sale muy barato tiene unas repercusiones graves si el cliente quiere competir mediante SEO, cosa que hoy en día tras la pandemia es totalmente probable.

Lo primero que hará cualquier experto en SEO que inspeccione el proyecto que se ha entregado (incluye el rendimiento del hosting) será recomendar migrar la web a otro entorno. No por nada, sino porque si se da con el profesional SEO adecuado, sabrá que cuanto más rendimiento ofrezca el servidor web tanto más fácil será el trabajo de optimización para buscadores, cuya parte técnica va aumentando con los años.



Las pruebas de velocidad (TTFB) arrojan resultados que Google Search considera “pobres” (frente a “mejorable” o “bueno”) y por más subterfugios y cachés que se le añadan, las páginas van renqueando del servidor al cliente. Esta lentitud hace que el cliente deba tener la paciencia necesaria para visualizar algo tan básico como una homepage o la página de contacto.



Con esta aproximación será difícil coger clientes de cierto calado, porque buscan rendimiento y probablemente reconozcan la situación en cuanto la vean o hagan un par de killer questions.



Si por el contrario se adopta la opción del servidor “muy potente pero muy barato”, habrá que saber mucho y desempeñar dos papeles: el de desarrollador web y el de ingeniero de hosting.



No es momento de engañarse. Se necesita mucho conocimiento para mantener un servidor activo y a salvo, ¿se va a tener tiempo para todo?



Aceptar el riesgo de sufrir un ataque, una intrusión o un error fatal que no se sepa manejar puede significar encontrarse con un atasco fenomenal en la agenda de proyectos... Lo que viene después de eso es una pesadilla de entregas retrasadas, discusiones con clientes y posibles penalizaciones o directamente perder clientela.



La estrategia es ver el valor por encima del precio

Optar por un hosting WordPress de alto rendimiento es siempre la mejor opción para comenzar un proyecto web con garantías. Eso debe eliminar de raíz problemas técnicos de base. No termina ahí todo: como profesional WordPress va a tocar lidiar con muchos problemas y en semejante situación nadie querrá esperar a que un ticket ascienda en la línea de atención al cliente, si se puede optar a una atención más cercana.



La orientación de Wetopi es hacia el profesional, aunque facilita la entrada a perfiles menos técnicos (no desarrolladores) que se decidan por WordPress. Las soluciones aportadas por Wetopi dan una gran palanca estratégica acortando los tiempos de producción, pruebas y gestión de staging.



No solamente es un hosting WordPress 100% optimizado y preparado en exclusiva para esta plataforma de publicación web, además la atención al cliente es rápida y realmente atenta y cercana.



Todo está pensado para ayudar al profesional a progresar en sus habilidades, crecer como profesional WP es un hecho usando Wetopi.



Desde clonar un servidor hasta traspasar la gestión administrativa a un cliente. Las típicas tareas tediosas y recurrentes son cosa de 15 segundos en Wetopi.



La forma de competir en SEO internacional

Si una empresa pretende internacionalizarse o el cliente quiere vender o darse a conocer en el continente americano o Asia (manteniendo una infraestructura unificada a un precio razonable), no queda otra que usar una CDN.



Wetopi ayuda en eso y es totalmente compatible con los servicios como Cloudflare, además la gran conectividad que ofrecen las 2 IPs por proyecto permiten unos tiempos TTFB realmente bajos para toda Europa incluso sin CDN.



Y puestos a sacar todo el rendimiento a esa web WordPress, es de vital importancia la tranquilidad que dan los ingenieros especializados locales, quienes entienden los problemas, porque muy probablemente se han enfrentado a ellos con anterioridad.



Seguridad, velocidad, conocimiento

Wetopi ofrece eso y mucho más. Pone a disposición un entorno de desarrollo gratuito para proyectos web antes de publicarlos. Para registro y pruebas: https://app.wetopi.com/signup



El crecimiento de Wetopi no deja lugar a dudas de que el modelo de trabajo es el correcto y el mercado WordPress está respondiendo con entusiasmo.







Contacto

Nombre contacto: Equipo Wetopi

Descripción contacto: https://wetopi.com/es/contactar/

Teléfono de contacto: +34 936756663