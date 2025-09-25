El investigador Marc Grau, nuevo director del Instituto de Estudios Superiores de la Familia de UIC Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

Grau asegura que uno de sus objetivos es "hacer crecer el músculo investigador" de esta institución.

Barcelona, 25 de septiembre de 2025.- El profesor e investigador Marc Grau ha sido nombrado nuevo director del Instituto de Estudios Superiores de la Familia (IESF) de UIC Barcelona, una institución que pretende contribuir al progreso y al desarrollo de la sociedad a partir de la investigación, la docencia y la difusión de temas vinculados con la familia.

Grau, que sustituye en el cargo a Montserrat Gas, ha asegurado que inicia esta etapa "con un sentido de responsabilidad e ilusión" y con el compromiso de "seguir haciendo del IESF un espacio de investigación, formación, reflexión y transferencia sobre la familia".

El docente de UIC Barcelona inició su vinculación con el IESF mientras realizaba una tesis doctoral sobre la paternidad en la Universidad de Edimburgo. Tras un año como research fellow en Harvard, regresó a UIC Barcelona como investigador postdoctoral, donde ha consolidado su carrera académica.

Entre los retos que se marca en esta nueva etapa, Marc Grau ha destacado la elaboración de un plan estratégico 2025-2028, que marcará las líneas de trabajo de la nueva Junta, formada también por Elena Ruisánchez y Javier Martínez. "Queremos hacer crecer el músculo investigador del Instituto", ha destacado el nuevo director del IESF.

En el ámbito de la formación, el profesor e investigador ha señalado la importancia de reforzar los programas existentes, como el de acompañamiento familiar, así como de impulsar otras iniciativas que den respuesta a necesidades emergentes. En su opinión, "la investigación no se puede quedar sólo entre los investigadores, sino que tiene que llegar a las familias y a los colegios".

Otro de sus objetivos es potenciar el papel institucional del IESF dentro de la universidad, tejiendo vínculos con otras facultades e institutos y generando proyectos transversales, con la finalidad de "contribuir a la misión global de UIC Barcelona".

En el ámbito de la investigación, el IESF concentra su actividad en cuatro ejes principales: familia, cuidado de los menores y tiempo; familia y políticas familiares; familia y digitalización; y familia y derecho.

