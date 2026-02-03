intu Xanadú y Fundación Hospitalarias firman un convenio para la integración de las personas con discapacidad

Visita Fundación Hospitalarias a Atlantis Aquarium en intu Xanadú - FUNDACIÓN HOSPITALARIAS

- Ambas entidades trabajarán conjuntamente en el desarrollo de acciones y programas orientados a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y sus familias

- Con una duración inicial de un año prorrogable, el convenio se enmarca en la estrategia y compromiso de intu Xanadú en materia de ESG y refleja la voluntad de ser un espacio inclusivo y accesible

Madrid, 3 de febrero de 2026. intu Xanadú y Fundación Hospitalarias han firmado un convenio de colaboración para impulsar la inclusión y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y sus familias, promoviendo la integración social y la sensibilización. En virtud del acuerdo, ambas entidades trabajarán conjuntamente en el desarrollo de acciones y programas con la residencia que la fundación tiene en el municipio de Arroyomolinos.

La Fundación Hospitalarias ofrece asistencia integral (sanitaria, social, educativa y laboral) a personas en situación de vulnerabilidad en las áreas de salud mental, daño cerebral, discapacidad intelectual, psicogeriatría, cuidados paliativos y hospitalización general.

Entre las líneas de colaboración destacan la organización de eventos, campañas y jornadas sobre inclusión y discapacidad; formaciones especializadas para profesionales y personal del centro, así como acceso a las instalaciones y recursos del complejo madrileño para actividades de la fundación. intu Xanadú facilitará además transporte gratuito dos veces al mes durante todo el año para que los usuarios y sus familias puedan visitar el centro y participar en las actividades.

Con una duración inicial de un año prorrogable, este convenio refleja la voluntad del destino madrileño por ser un espacio inclusivo y accesible. “Este acuerdo refuerza nuestra visión y misión por llevar a cabo acciones concretas que contribuyan al bienestar social y generen un impacto positivo en el entorno y la comunidad. Nuestro objetivo es ser un motor de cambio, apoyando y ayudando a organizaciones como Fundación Hospitalarias. Valoramos su importante y necesario trabajo, de ahí que queramos ser un aliado en la defensa de aquellas causas que coincidan con nuestros principios”, señala Alexis Martín, gerente de intu Xanadú.

Esta iniciativa se enmarca además dentro de ‘Compromiso intu Xanadú’, un plan de acción puesto en marcha por el destino madrileño para contribuir al bienestar social. Entre las medidas adoptadas destacan: la colaboración con más de 15 organizaciones locales; una guía visual para ayudar a aquellas personas con discapacidad intelectual durante su visita al centro; comunicación accesible en la web para que todos los usuarios naveguen sin dificultades; la hora silenciosa para personas con autismo o hipersensibilidad sensorial; formación del personal en atención inclusiva y la organización de actividades y planes de ocio que fomenten la participación de todos.

Para más información: https://www.intuxanadu.com y https://fundacionhospitalarias.org/es

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017 y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

