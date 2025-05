Daniel López analiza el papel de la tecnología y la IA en los proyectos arquitectónicos actuales

(Información remitida por la empresa firmante)

Daniel López, responsable de proyectos en +SPACIO, comparte su visión sobre cómo la integración de sistemas domóticos avanzados y la incorporación de inteligencia artificial están redefiniendo la arquitectura residencial. A partir de su experiencia en proyectos reales, plantea cómo eficiencia, automatización y diseño inteligente ya no pueden separarse en los procesos constructivos actuales

Madrid, 6 de mayo de 2025.- Desde su experiencia en +SPACIO como diseñador de soluciones para smartbuildings, Daniel ofrece una visión técnica y estratégica de este cambio de paradigma que afecta directamente a la manera de proyectar, ejecutar y habitar espacios residenciales.



Integración arquitectónica desde el diseño: la clave para evitar errores y costes añadidos

Daniel advierte que "una vivienda inteligente no se improvisa en fase de ejecución. La diferencia entre un sistema domótico bien integrado y uno añadido a posteriori es abismal. La clave está en incorporar la lógica del control inteligente desde los primeros planos del proyecto".



Planificar desde el inicio la ubicación de los cuadros de control, las canalizaciones técnicas, los sensores invisibles y la unificación de controles no solo evita sobrecostes y modificaciones en obra, sino que también favorece la armonía estética del conjunto arquitectónico.



"Arquitecto, constructora e integrador de domótica deben trabajar como un solo equipo desde el inicio del proyecto", concluye.



Eficiencia energética y consumo optimizado: datos de proyectos reales

Basándose en casos reales, Daniel afirma que "la domótica avanzada, además de mejorar la experiencia del usuario, actúa como un sistema de gestión energética activa, optimizando cada recurso sin comprometer el confort".



En proyectos de más de 300 m² con climatización mediante aerotermia, desarrollados por +SPACIO, se han registrado potencias activas por debajo de los 2 kW en uso habitual. En cambio, en viviendas convencionales sin control inteligente, los picos de consumo suelen superar los 5 kW.



Este rendimiento se logra gracias a la coordinación dinámica de sensores de presencia, temperatura interior y exterior, posición solar, franjas horarias, consumo acumulado y previsiones meteorológicas.



"La vivienda deja de actuar por reacción para hacerlo por anticipación, regulando dinámicamente cada sistema en función de múltiples factores interconectados", añade.



Automatización y control inteligente: la casa que piensa

Para Daniel, "la verdadera innovación de la domótica ya no reside en permitir que el usuario controle todo desde su móvil, sino en que la vivienda tome decisiones por sí misma, con criterios lógicos y predictivos. Una casa verdaderamente inteligente no espera instrucciones, sino que interpreta señales, anticipa necesidades y ejecuta acciones sin intervención humana directa".



Mediante la integración de sensores estratégicos y sistemas de lógica programada, el hogar puede regular climatización, persianas, iluminación o ventilación en función de las condiciones ambientales y los hábitos de vida. Todo ello con sistemas basados en estándares abiertos como KNX o plataformas como Home Assistant.



Redefiniendo la infraestructura residencial: menos es más

Uno de los cambios más visibles que señala Daniel tiene que ver con el diseño interior: "Uno de los grandes cambios que introduce la integración de soluciones de domótica es la reducción radical de dispositivos físicos visibles. Donde antes encontrábamos decenas de interruptores y pulsadores para controlar las luces o las persianas, o múltiples termostatos para regular la calefacción y el aire acondicionado, hoy se puede unificar todo el control desde una única interfaz táctil o incluso delegarlo al propio sistema mediante automatizaciones y lógicas programadas".



Esto permite eliminar entre un 60 % y un 80 % de los mecanismos convencionales, mejorando la estética, simplificando la instalación eléctrica y liberando espacio útil.



Inteligencia artificial en la domótica: de la automatización a la decisión inteligente

Daniel considera que estamos ante un punto de inflexión: "La evolución actual apunta hacia un nuevo escenario donde la vivienda reacciona, aprende y decide".



"La incorporación de Inteligencia Artificial permite a los sistemas domóticos analizar patrones de comportamiento, preferencias de uso, variables climáticas externas e incluso el precio horario de la electricidad, para ajustar dinámicamente su funcionamiento".



Entre las aplicaciones más destacadas ya en uso se encuentran:



• Aprendizaje del comportamiento del usuario: optimización automática de escenarios según hábitos.



• Predicción de demanda energética: ajuste de climatización y consumo basado en previsiones y tarifas.



• Mantenimiento predictivo: detección precoz de anomalías en equipos técnicos.



• Gestión activa del autoconsumo: priorización del uso de energía solar o carga de vehículos eléctricos.



"Integrar IA en una vivienda inteligente no significa reemplazar al usuario, sino potenciar su experiencia y eficiencia. La IA aporta una capa de inteligencia operativa que convierte a la casa en un sistema adaptativo y evolutivo", resume.



Conclusión: la vivienda inteligente como nuevo estándar

Para Daniel López, "la arquitectura que no incorpore soluciones de control integral desde el proyecto es hoy una arquitectura obsoleta. No se trata de construir casas con domótica, sino de diseñar viviendas que aprovechen, desde el principio, las posibilidades de la tecnología de control actual para crear espacios realmente inteligentes, eficientes y confortables."



Sobre +SPACIO



+SPACIO es una empresa especializada en la integración de soluciones domóticas avanzadas en proyectos residenciales y terciarios, apostando por la eficiencia energética, el confort y el diseño funcional.



www.masespacio.eu www.empresadomotica.es







