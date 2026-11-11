El fundador de IEBS reta al sector educativo a mostrar qué saben hacer sus alumnos

Oscar Fuente fundador de Iberestudios - OSCAR FUENTE

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 11 de noviembre de 2026.

Oscar Fuente prepara en Iberestudios un máster gratuito de IA aplicada, con tutores inteligentes y evaluación por proyectos. El programa comenzará en enero de 2027 y plantea una cuestión económica: qué parte del coste de enseñar puede reducirse sin perjudicar el aprendizaje.

Después de años dedicado a la creación y dirección de escuelas de negocios, Óscar Fuente, fundador de IEBS Business School, prepara un proyecto educativo en el que los alumnos no tendrán que pagar matrícula. La iniciativa se desarrolla en Iberestudios y comenzará con un máster online de Inteligencia Artificial Aplicada de 24 semanas.

El programa utilizará tutores de IA para acompañar el estudio, resolver dudas y ayudar a revisar ejercicios. Los alumnos trabajarán sobre proyectos que deberán completar, corregir y explicar. La evaluación no se limitará al resultado final: también tendrá en cuenta las decisiones tomadas y la capacidad de comprobar las respuestas generadas por inteligencia artificial.

La primera cohorte está prevista para el 8 de enero de 2027. El acceso al programa, el tutor IA básico y el certificado propio de aprovechamiento, sujeto a la superación de los requisitos académicos, serán gratuitos.

De vender formación a eliminar la matrícula

Fuente conoce las dificultades económicas de la formación online. Durante su etapa en IEBS, la escuela experimentó con programas que permitían estudiar al propio ritmo y aprender entre compañeros, aunque finalmente dio prioridad a la formación guiada.

«La decisión la tomé yo y fue una cuestión de coste de adquisición y de margen bruto. Éramos una empresa pequeña y el guiado nos daba de comer», recuerda.

Ahora quiere comprobar si la inteligencia artificial permite recuperar parte de aquel modelo reduciendo los costes de acompañamiento y evaluación. «Ahora tengo ocasión de probar qué pasa si quitas el precio de la matrícula de la ecuación».

La iniciativa toma como referencia la posibilidad de facilitar acceso gratuito al conocimiento, como ocurre con Wikipedia, aunque trasladada a un programa educativo con actividades, seguimiento y evaluación. Fuente está dispuesto a asumir parte de los costes iniciales y contempla servicios complementarios de pago para contribuir a la sostenibilidad del proyecto. La viabilidad económica del modelo todavía está por demostrar.

Un proyecto que el alumno pueda enseñar

El Máster de Inteligencia Artificial Aplicada se organizará alrededor de actividades prácticas y proyectos. Los estudiantes podrán utilizar herramientas de IA para investigar, programar, analizar información y resolver problemas. Tendrán que explicar qué decisiones han tomado, comprobar los resultados y corregir los errores que detecten.

«Sus proyectos. Se los llevan, los pueden abrir delante de alguien y explicar qué hicieron», señala Fuente.

El objetivo es que el trabajo realizado durante el programa pueda servir como muestra de las competencias adquiridas, tanto para quienes buscan su primer empleo como para profesionales que quieran incorporar la inteligencia artificial a su actividad. La formación incluirá dos módulos preparatorios: Aprender a aprender y FILOSOF-IA, dedicado al criterio y la revisión crítica del propio trabajo. El programa tendrá entregas obligatorias y un periodo máximo de acceso de seis meses. No conduce a un título universitario oficial.

Una escuela que también tendrá que demostrar sus resultados

El lanzamiento forma parte de la nueva etapa de iberestudios, que combina información especializada sobre educación, tecnología y empleo con una oferta de formación gratuita.

El proyecto ha publicado un manifiesto en el que plantea que las escuelas deben explicar cómo evalúan a sus alumnos y qué evidencias ofrecen sobre los conocimientos adquiridos.

Ese criterio también se aplicará a la nueva formación de Iberestudios, cuyos primeros resultados podrán examinarse después de las ediciones iniciales. La beta del máster admite solicitudes hasta el 15 de noviembre de 2026. La primera cohorte comenzará el 8 de enero de 2027.