Skiller Academy anuncia los ganadores de la Tecnología y Publicidad Programática 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de septiembre de 2023.

Más de 200 profesionales del mundo de la tecnología, publicidad y medios han asistido a la entrega de los galardones que reconocen el talento tecnológico

El pasado jueves 14 de septiembre, Skiller Academy entregó los Tech & Programmatic Skills Awards al mejor talento en el sector tecnológico y programático, como símbolo de reconocimiento a los profesionales que han destacado en su labor durante este año.



En la ceremonia, que se celebró por quinta vez en el Centro Nacional de Golf de Madrid, se entregaron 13 premios resaltando el espíritu de compromiso, buen liderazgo y capacidades de trabajo en equipo, muestra de talento y esfuerzo.



La organización de Skiller Academy estuvo acompañada de autoridades, importantes miembros del sector publicitario, tecnológico y medios de comunicación, que impulsaron y colaboraron en la realización de este evento.



Con la asistencia destacada de autoridades como María Dolores de Cospedal, Ministra de Defensa de España (2016-2018) y Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2011-2015); Carlos Rojas, Rafael Hernando y Agustín Conde, Miembros del Congreso de los Diputados de España; así como también de Carmen Riolobos y María Jesús Bonilla, Senadoras en las Cortes Generales de España.



José Antonio Vizner, CEO y fundador de Negocios Televisión, destacó como presentador de la gran gala. El jurado, conformado por 18 especialistas del sector, se encargó de seleccionar cuidadosamente a los ganadores.



El honorífico jurado, designado por la Academia falló los siguientes ganadores:



Performance, los mejores en sacar el máximo rendimiento a campañas de Publicidad Programática, Gold: María Naveda Rubio y Silver: Jorge Díaz Izquierdo.



Programmatic Rookie, los mejores "novatos" de la industria tecnológica, Gold: Pablo Von Wichmann Hernández y Silver: Isabel Mendoza.



Data Master, en un mundo donde los datos son la clave, Gold: Mariel Sanfiel y Silver: Amelia Prado Diaz-Santos.



Yield, talento de la publicidad digital en medios de comunicación, Gold: Carlos de la Escosura y Silver: Álvaro Vasco Hidalgo.



En las categorías de Innovación, en tecnología aplicada a la movilidad urbana (Urban Tech), el galardón fue otorgado a Madrid Capital Mundial.



En algo clave como es la tecnología en la gestión de talent (HR Tech), el premio fue para Hernán Roberto Ilariuzzi de GroupM.



El premio en Innovación en Blockchain lo recibió Alejandro Risco en representación de Lunar.XY



En Digital Out Of Home (DOOH), categoría que se estrenó en la V edición, la ganadora fue Beatriz de Paz Calero.



Además, Juan Antonio Muñoz-Gallego, Socio de Skiller, hizo entrega de un premio al reconocimiento a Pablo Romero de la Encina.



Sin duda, estos 13 galardones son una muestra del espíritu de compromiso de profesionales que brillan por su talento, su creatividad y su esfuerzo diario.



Gracias a los impulsores SS+, Equativ, Wemass, ShowHeroes, EikonTech, Atomik Pro, Tappx y Contextualize-it, La Vaguada, Delivery Media, Vidoomy, Stocken Capital, Why Ads y Zeta Global; las Asosiaciones AMKT, IAB Spain, La Fede, CDP Institute Iberia, CLABE, Women In Retail, Women in The Programmatic Network; los media partners y los colaboradores, la quinta edición de los Tech & Programmatic Skills Awards reunió a más de 200 profesionales en pro de un objetivo común: dar valor al talento humano en España.



Carlos Díaz, General Manager de Skiller Academy, comentó en su discurso de apertura que "en un mundo en el que la tecnología está en el corazón de todos los aspectos de nuestras vidas, las personas y equipos que honramos esta noche son la fuerza impulsora detrás de soluciones innovadoras, decisiones basadas en datos e innovaciones de vanguardia. Su dedicación y pasión han transformado empresas y también nuestras vidas. Estos premios han ganado una merecida reputación como reconocimiento en nuestro sector. Representan la excelencia, la dedicación y la búsqueda inquebrantable del conocimiento. Los logros que celebramos esta noche no se tratan solo de éxito; se trata de superar límites y elevar constantemente el listón de lo que es posible".



La ceremonia fue transmitida en directo por el canal de televisión Negocios TV y en el Metaverso de Skiller Academy en Uttopion.



Material gráfico: https://photos.google.com/share/AF1QipPF...



Sobre Skiller Academy

Creen que hay mucho talento sin explotar, la academia es el impulso de ese talento en el mundo de la tecnología.



www.skiller.education







Contacto

Nombre contacto: Fabiana Ruiz Uguzzoni

Descripción contacto: Skiller Academy

Teléfono de contacto: 635133172