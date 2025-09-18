Aimplas desarrolla un patinete eléctrico inteligente que apuesta por la plastrónica

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico del Plástico, Aimplas, ha presentado, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, Scootech, un patinete eléctrico innovador que integra lo último en plastrónica, una tecnología emergente que combina la electrónica con materiales plásticos, según ha informado el centro en un comunicado.

Este vehículo inteligente demuestra cómo las soluciones basadas en esta tecnología "pueden mejorar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad, no solo en la movilidad, sino también en una amplia gama de sectores, como la automoción, la salud y la electrónica de consumo", han apuntado.

Scootech destaca por la integración de tecnologías avanzadas, como la electrónica flexible y los sensores capacitivos, que permiten mejorar la experiencia del usuario y la funcionalidad del vehículo.

Entre sus innovaciones más destacadas se encuentra una consola central ultrafina que integra sensores de temperatura, presión, deformación e iluminación directamente en las piezas plásticas del patinete. "Esta solución no solo reduce el número de componentes, sino que también facilita el proceso de montaje y mejora la reciclabilidad del producto", ha explicado la investigadora líder en Ciudades, Movilidad y Energías Sostenibles en Aimplas, Susana Otero.

El patinete también incorpora funcionalidades de vanguardia como botones táctiles para el control del encendido y las luces, iluminación LED híbrida para una retroiluminación eficiente y un slider táctil para ajustar la intensidad de la luz frontal.

Además, "el dispositivo cuenta con una antena NFC para la activación del sistema y mangos calefactables que integran dos tecnologías innovadoras: una lámina calefactable y una resistencia impresa en 3D con material conductivo desarrollado por Aimplas", ha avanzado Otero. Ambas tecnologías no solo son eficientes energéticamente, sino también personalizables, con aplicaciones en sectores como la automoción, el mobiliario y el packaging.

INNOVACIÓN CON TECNOLOGÍAS INTELIGENTES

El demostrador también incluye un casco inteligente con sensor capacitivo de presencia y un sensor de presión en el propio patinete para medir el peso del usuario, mejorando la seguridad y la interacción con el vehículo.

Estas innovaciones pueden aplicarse también en wearables, dispositivos médicos o sistemas de detección en entornos industriales, abriendo un abanico de posibilidades para el uso de la plastrónica en diversos ámbitos.

Aunque Scootech se presenta como un ejemplo en el sector de la movilidad, las soluciones desarrolladas por Aimplas tienen aplicaciones en una amplia variedad de sectores, incluyendo la aeronáutica, la electrodoméstica, el textil técnico, la construcción y la electrónica de consumo. Con este demostrador, "desde Aimplas ponemos de manifiesto cómo la plastrónica puede transformar productos y procesos, proporcionando soluciones sostenibles, eficientes y adaptadas a las necesidades del futuro", ha concluido Susana Otero.