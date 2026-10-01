Alicante repite como semifinalista a Capital Europea de la Innovación por segundo año consecutivo

Imagen de la reunión de respaldo a la candidatura - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alicante ha sido selecionada como una de las seis ciudades semifinalistas al título de Capital Europea de la Innovación por segundo año consecutivo y trabaja ya en la defensa de su candidatura ante el jurado designado por la Comisión Europea para fallar sus premios iCapital.

La cita tendrá lugar el próximo 19 de octubre y la capital alicantina competirá con Madrid, València, Manchester (Reino Unido), Montpellier (Francia) y Tallin (Estonia), han detallado fuentes municipales en un comunicado.

Según el Ayuntamiento, "un equipo integrado por diez personas representará a la ciudad para defender la candidatura alicantina en una edición en la que Alicante cuenta con el respaldo del conjunto de la provincia a través de la Diputación, la comarca de L'Alacantí y de todo el eje funcional Alicante-Elche". La defensa se realizará, como el pasado año, en una conferencia 'online' de los representantes alicantinos con el jurado de estos premios de la Comisión Europea.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha resaltado la "gran importancia" que supone para la ciudad por segundo año consecutivo la fase final de estos premios. "Al mantenernos entre las ciudades punteras de la primera liga europea por la innovación, aunque en esta ocasión tenemos que medirnos con grandes ciudades competidoras", ha agregado.

"Este reconocimiento que ya supone ser semifinalista es una prueba más de que estamos en el buen camino iniciado hace ocho años en el trabajo por desarrollar la industria tecnológica en nuestra ciudad", ha añadido el primer edil.

APOYOS

El Ayuntamiento presentó el pasado 4 de agosto la candidatura a los premios iCapital que convoca la Comisión Europea para alcanzar el reconocimiento como Capital Europea de la Innovación de 2027. Lo hizo con el respaldo de la provincia, los municipios de su entorno en la comarca de L'Alacantí y el eje funcional Alicante-Elche y "todo su ecosistema de innovación puesto al servicio de las personas como elemento de transformación social y proyección económica". La capital de la provincia decidió afrontar por segunda vez este reto después de situarse entre las seis semifinalistas en la edición anterior, ha añadido el consistorio.

"Con esta acción contribuimos a fortalecer el área funcional de innovación junto a Elche y otros municipios de nuestro entorno y provincia, donde se generan innumerables sinergias entre empresas, instituciones y entidades públicas y privadas. Avanzamos incorporando sectores como el aeroespacial, la defensa y las tecnologías duales, reforzar la propiedad intelectual, el audiovisual y el 'hospitality' y seguir promoviendo proyectos con impacto tangible", ha remarcado Barcala.

Y ha señalado: "Ser semifinalistas por segunda vez consecutiva en nuestra candidatura a los European Capital of Innovation Awards, compitiendo con algunas de las ciudades más innovadoras de Europa, es un reconocimiento importante que confirma que el modelo de Alicante despierta interés fuera de nuestras fronteras".