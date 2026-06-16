Un científico del CSIC, premiado en Europa por mostrar que el cambio climático intensificó la dana

Archivo - Carlos Calvo Sancho, investigador postdoctoral en el CIDE (CSIC-UV-GVA). - (CSIC-UV-GVA)./CARLOS C.S. - Archivo

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El investigador Carlos Calvo Sancho, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE) --centro mixto del CSIC, la Universitat de València y la Generalitat Valenciana-- ha sido distinguido con el EMS Young Scientist Award 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos que concede la Sociedad Meteorológica Europea a jóvenes investigadores e investigadoras por contribuciones científicas de excelencia en el ámbito de las ciencias atmosféricas.

El galardón reconoce un estudio liderado por el investigador del CSIC y publicado en Nature Communications, que muestra cómo el cambio climático de origen antropogénico intensificó las tormentas y precipitaciones extremas producidas por la dana que afectó a Valencia el 29 de octubre de 2024.

La investigación fue liderada por la Universidad de Valladolid y la Agencia Estatal de Meteorología junto con científicos del CSIC entre los que se encuentra Calvo, actualmente investigador posdoctoral en el Laboratorio de Clima, Atmósfera y Océano (Climatoc-LAB) del CIDE.

Entre los aspectos valorados por la Sociedad Meteorológica Europea figuran la originalidad de la investigación y su potencial para contribuir a una mejor gestión de los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos extremos.

La Sociedad Meteorológica Europea señala además que el trabajo constituye un estudio de atribución física pionero que demuestra cómo el cambio climático amplificó la intensidad de las tormentas y de las precipitaciones extremas durante las inundaciones de Valencia de 2024 mediante un enfoque de 'pseudo-calentamiento global' (PGW, por sus siglas en inglés) de muy alta resolución espacial, que permitió evaluar la contribución del cambio climático.

BASE CIENTÍFICA PARA TOMAR DECISIONES

"Recibir el EMS Young Scientist Award es un honor inmenso que comparto con las instituciones que han respaldado este trabajo", declara Carlos Calvo.

"Este premio valida el esfuerzo por aplicar herramientas de vanguardia como el enfoque de pseudo-calentamiento global a muy alta resolución, que nos ha permitido demostrar de forma robusta cómo el cambio climático antropogénico modificó la dinámica interna de las tormentas de octubre de 2024, amplificando su torrencialidad", sostiene el investigador del CSIC.

"Más allá del reconocimiento académico, lo verdaderamente crucial es que estos resultados ofrecen una base científica sólida y urgente para la toma de decisiones", continúa.

"Atribuir con precisión el impacto del calentamiento global es el primer paso para mejorar la protección civil, rediseñar la ordenación del territorio y construir una región mediterránea mucho más resiliente frente a los extremos climáticos", asegura Calvo.

La concesión de este galardón sitúa a Carlos Calvo entre los jóvenes investigadores más destacados de Europa en ciencias atmosféricas. El EMS Young Scientist Award se concede anualmente a una única persona en reconocimiento a la excelencia de sus publicaciones científicas o presentaciones durante las primeras etapas de su carrera.

Pueden optar al premio científicos y científicas menores de 35 años que desarrollen su actividad en países europeos, y las candidaturas son evaluadas por un comité de expertos de la EMS atendiendo, entre otros criterios, al interés científico de la publicación presentada, su carácter innovador y la trayectoria de la persona candidata.

Entre sus anteriores galardonados figuran investigadores que posteriormente han consolidado carreras de referencia en universidades, servicios meteorológicos y centros de investigación europeos. Hasta la fecha, la investigadora Raquel Nieto (grupo EPhysLab de la Universidad de Vigo y miembro de la Plataforma Temática Interdisciplinar Clima y Servicios Climáticos del CSIC) era la única española que había conseguido este galardón.

CAMBIO CLIMÁTICO

La investigación premiada se enmarca en los esfuerzos del CSIC por mejorar la comprensión de los impactos del cambio climático sobre los fenómenos meteorológicos extremos y fortalecer la base científica necesaria para desarrollar estrategias eficaces de adaptación y resiliencia.

En este contexto, el trabajo se alinea con los objetivos de la PTI Clima y Servicios Climáticos del CSIC, una iniciativa que promueve la colaboración entre centros de investigación y disciplinas científicas para abordar de manera integral los desafíos asociados al cambio climático.

Además, el CSIC activó el 30 de octubre de 2024 el Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE) para ofrecer y prestar asesoramiento técnico y científico en las labores de respuesta y reconstrucción tras la dana a través de la creación de distintos grupos de expertos en materias relacionadas con áreas clave como hidrogeología, inundaciones, contaminación, gestión de residuos, impacto en el medio marino, riesgos sanitarios, movimientos del terreno, afectación a infraestructuras y edificaciones, así como riesgos sociales y sanitarios.

En total el CSIC movilizó a unas 200 personas de una treintena de centros e institutos de los 124 integrados en la institución.