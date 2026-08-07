El Consell concede 4,9 millones en ayudas para potenciar el talento y la transferencia de I+D+i a las empresas

Ayudas para potenciar el talento y la transferencia de I+D+i a las empresas - GVA

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha concedido, a través de Ivace+i Innovación, más de 4,9 millones de euros en ayudas para promover el talento e impulsar la trasferencia de I+D+i hacia el tejido productivo de la Comunitat Valenciana.

Estos fondos se enmarcan en el programa de Promoción del Talento correspondiente a la convocatoria de 2026, que se acaba de resolver. Los incentivos se articulan en torno a cuatro líneas de subvención diferenciadas que potencian la cooperación entre las esferas científica y empresarial y promueven la incorporación de personal técnico e investigador en el sistema productivo.

"Con estas ayudas reforzamos uno de los principales activos de nuestro sistema de innovación: el talento. Queremos que el conocimiento que se genera en nuestras universidades, centros de investigación e institutos tecnológicos llegue con mayor rapidez a las empresas y se traduzca en nuevos productos, procesos y oportunidades de crecimiento para nuestro tejido productivo", ha explicado Cano.

En este sentido, la consellera ha subrayado que la capacidad de innovar depende cada vez más de disponer de profesionales cualificados que sean capaces de identificar oportunidades, impulsar proyectos y trasladar el conocimiento a la realidad empresarial. "Por eso apoyamos la incorporación de personal técnico e investigador, una inversión que permite a las empresas no solo desarrollar innovaciones, sino también implantarlas con éxito y ganar competitividad", ha subrayado.

Alrededor del 58 % de estas de estas ayudas se destinan a la línea 1, la que financia la figura de los agentes de innovación. Se trata de una red de especialistas en I+D+i que tiene la misión de conectar los desafíos y necesidades de las empresas con los proyectos que desarrollan las universidades, centros de investigación e institutos tecnológicos.

En total, se han destinado 3,12 millones de euros, un 40 % más que en 2025, para costear la contratación de 26 agentes de innovación, de los cuales un tercio se corresponde con renovaciones y el resto con plazas de nueva creación. Así, la red que impulsa la innovación y la transferencia de conocimiento y tecnologías se refuerza hasta alcanzar 65 integrantes.

A esta cifra se ha de agregar, además, los agentes de proximidad, una iniciativa en ascenso en su segundo año de vida. En concreto, el personal técnico que impulsa la innovación en las áreas industriales y los municipios rurales de la Comunitat Valenciana pasará de siete a 11 personas, tras aprobarse cuatro nuevas incorporaciones, que contarán con 414.000 euros en ayudas.

De este modo, la red de Innoagents, en la que se integran las entidades beneficiarias de la línea 1 y 4 de Promoción del Talento, suman un total de 76 especialistas, el mayor número registrado hasta la fecha.

PERSONAL TÉCNICO E INVESTIGADOR

A través de este mismo programa, también se apoyará a las empresas que requieran incorporar personal técnico e investigador para desarrollar proyectos de innovación. En este caso, se respaldará la contratación de 13 especialistas, con un importe aproximado de 680.000 euros.

La convocatoria impulsa la formación avanzada del capital humano, financiando doctorados directamente relacionados con proyectos de I+D+i desarrollados en el seno de sus propias empresas. En este caso, serán 16 los beneficiarios de estas ayudas, que pretenden incentivar la inversión en innovación en el sector privado mediante la especialización de sus plantillas con un importe aproximado de 640.000 euros, un 11 % más que hace un año.

Con la concesión de estas ayudas, ya son cuatro los programas correspondientes a la convocatoria de subvención para el impuso y fortalecimiento del sistema de innovación que se han resuelto total o parcialmente.

De forma progresiva, hasta el próximo otoño, se darán a conocer los proyectos apoyados y sus beneficiarios en las principales líneas y programas de ayuda de este llamamiento público, cuyo presupuesto global máximo asciende este año a 59 millones de euros. La Unión Europea aporta el 60% de estos fondos a través del programa FEDER Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.