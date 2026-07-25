Desarrollan materiales reciclados sin olores para su uso en el interior de los vehículos

Vace+i Innovación financia el desarrollo de materiales reciclados sin olores para su uso en el interior de los vehículos - GVA

VALÈNCIA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, a través de Ivace+i Innovación, ha financiado un proyecto de I+D+i destinado a desarrollar nuevos materiales plásticos reciclados libres de contaminantes y olores para su utilización en el interior de los vehículos.

La iniciativa pretende "facilitar la incorporación de plástico reciclado en el sector sin comprometer la calidad, la seguridad ni el confort de los ocupantes", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El objetivo del proyecto, denominado 'H2ODOR', es "obtener compuestos termoplásticos que mantengan las prestaciones mecánicas requeridas por la industria de la automoción al tiempo que reducen las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) y los olores asociados al uso de materiales reciclados", ha detallado. De este modo, el proyecto "contribuye a acelerar la economía circular" en uno de los "principales" sectores consumidores de plástico.

'H2ODOR' está coordinado por el Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS), y se desarrolla en colaboración con las empresas Fych Technologies y Faperin. Además, la iniciativa cuenta con financiación de la Unión Europea a través del programa FEDER Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

En ese snetido, ha explicado que el "olor a coche nuevo" que suele asociarse a una "sensación agradable", en realidad procede de la liberación de compuestos orgánicos volátiles presentes en los materiales utilizados en el vehículo. No obstante, estas sustancias no solo afectan a la percepción de calidad, sino que pueden "tener efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente".

Para afrontar este "reto", el proyecto busca optimizar el tratamiento de plásticos reciclados mediante procesos avanzados de descontaminación y desodorización basados en agua. El objetivo es eliminar tanto los contaminantes como los compuestos responsables del olor sin perjudicar las propiedades técnicas que exige la fabricación de componentes para automoción. han destacado.

La Conselleria ha informado de que los trabajos realizados hasta la fecha han permitido "reducir de forma significativa" las emisiones de COV y los olores, con resultados "favorables incluso en materiales que incorporan porcentajes superiores al 50 por ciento de poliolefinas recicladas".

El equipo investigador analiza el comportamiento mecánico de estos nuevos compuestos para "alcanzar el equilibrio óptimo" entre contenido de material reciclado, prestaciones técnicas y bajas emisiones. El propósito final es obtener un material que pueda utilizarse con garantías en el interior de los vehículos y cumpla todos los requisitos establecidos por la industria.

La automoción, han subrayado, constituye el tercer sector que más plástico consume en el mundo, únicamente por detrás de los envases y la construcción. Además, el empleo de materiales plásticos "contribuye a reducir el peso de los automóviles y disminuye el consumo energético y las emisiones de CO2 durante su vida útil".

La incorporación de un 50% de plástico reciclado en las piezas interiores de los vehículos fabricados en España "permitiría reducir unas emisiones de dióxido de carbono equivalentes a las generadas por 158.475 automóviles en un año".

Aimplas coordina el proyecto y el desarrollo de los nuevos materiales termoplásticos reciclados, así como la optimización de los procesos de descontaminación y desodorización necesarios para reducir las emisiones de COV y los olores. Por su parte, Fych Technologies aporta su tecnología de eliminación de olores mediante vapor de agua y Faperin contribuye a la validación industrial de los materiales desarrollados gracias a su experiencia en la fabricación de piezas plásticas.

'H2ODOR' se alinea con las conclusiones del Comité Estratégico de Innovación Especializado (CEIE) en Economía Circular, que apuesta por impulsar soluciones que incrementen el aprovechamiento de materiales reciclados y reduzcan el impacto ambiental de los procesos industriales. Asimismo, la iniciativa se encuadra en los ejes principales de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana (S3), coordinada por la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.