Desarrollan una plataforma para ayudar a pymes del sector infantil a "mejorar" la seguridad de sus productos - AIJU

ALICANTE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (AIJU) e Inescop han desarrollado, dentro del proyecto PREDERISK4CHILDREN, financiado por Ivace, una "innovadora plataforma" para "ayudar" las pymes del sector infantil a "mejorar" la seguridad de sus productos antes de su comercialización.

Esta nueva herramienta digital, desarrollada con inteligencia artificial (IA), es capaz de "agilizar y simplificar la evaluación de riesgos de productos", lo que puede permitir a las empresas "reducir significativamente" los costes y el tiempo necesarios para cumplir con el Reglamento (UE) 2023/988 de seguridad general de productos, "mejorando su eficiencia y competitividad".

Así lo ha destacado AIJU en un comunicado, en el que ha recalcado que "este nuevo reglamento europeo exige que todas las empresas que comercializan productos de consumo realicen un análisis de riesgos interno previo al lanzamiento al mercado". "Para muchas pymes, especialmente en sectores como el infantil, este proceso supone un desafío debido a la falta de recursos técnicos y herramientas especializadas", ha apuntado.

"IDENTIFICAR POSIBLES RIESGOS"

Según Carolina Maestre, responsable del proyecto en el instituto, esta solución tecnológica, desarrollada junto a Inescop, y en colaboración con siete empresas del sector que han aportado productos reales para su desarrollo y prueba, "emplea tecnologías avanzadas de visión artificial y modelos de IA para identificar posibles riesgos a partir de imágenes y descripciones de los productos".

"El sistema de la plataforma funciona en dos fases. En la primera, recibe una imagen del producto y emplea visión artificial para identificar posibles riesgos. A continuación, un modelo de lenguaje procesa esta información junto con los detalles proporcionados por el usuario, generando recomendaciones para la evaluación de riesgos", ha indicado.

Por su parte, la investigadora principal de PREDERISK4CHILDREN en Inescop, Blanca Juan, ha aseverado que gracias a este proyecto las pymes de calzado infantil "tendrán acceso a un sistema inteligente de detección de riesgos, partiendo simplemente de una imagen". "Esto permitirá reducir tiempos y costes de producción, minimizar riesgos de sanciones y reforzar la competitividad y confianza del mercado", ha subrayado.

Con este proyecto, AIJU e Inescop han apuntado que refuerzan su "compromiso con la seguridad de los productos infantiles y el apoyo al tejido empresarial, facilitando que las pymes de la Comunitat Valenciana y del resto de España cumplan con la normativa europea de forma eficaz, contribuyendo, además, a consolidar a la región como un referente en innovación y seguridad dentro del sector infantil".