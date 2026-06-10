Desarrollan un sistema que permite mejorar la aerodinámica de los aviones y reducir sus emisiones

Una innovación tecnológica permite mejorar la aerodinámica de los aviones y reducir sus emisiones - UPV

VALÈNCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El instituto Clean Mobility & Thermofluids (CMT) de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha participado en el desarrollo de un innovador sistema de tecnología 'morphing' que permite mejorar la eficiencia aerodinámica de los aviones y reducir sus emisiones de CO2.

La incorporación de esta tecnología hará posible avanzar en el desarrollo de alas inteligentes y en la fabricación de aeronaves de nueva generación, con un menor consumo energético, explica la institución académica.

El proyecto Flexwing ha sido ejecutado por un consorcio valenciano liderado por Comet Aerospace e integrado por la UPV y las empresas Calsens y Mecanizados, junto al instituto tecnológico Aidimme, con la participación de RYD Engineering y la colaboración de Airbus.

Esta colaboración ha hecho posible la fabricación, ensamblaje y validación experimental del demostrador a escala real de la superficie sustentadora de geometría adaptable que optimiza el comportamiento aerodinámico de los aviones.

En concreto, consiste en una estructura interna accionada y una superficie externa flexible, diseñadas para optimizar el perfil aerodinámico del ala en cada fase de vuelo, detalla Luis García-Cuevas, catedrático e investigador senior del proyecto en CMT-UPV.

El equipo de la Politècnica ha dirigido el diseño del experimento y los ensayos funcionales y operacionales, entre los que se incluyen pruebas en túnel de viento, así como la instalación de soluciones avanzadas de sensorización mediante fibra óptica integrada, capaces de monitorizar en tiempo real el comportamiento de las estructuras.

"La campaña de ensayos en el túnel de viento de CMT ha confirmado que las estructuras 'morphing' aplicadas en alas superan a las superficies rígidas tradicionales. Al permitir cambios progresivos en la forma del perfil en vuelo, optimizan la adaptación a distintas fases, reducen la resistencia aerodinámica y aumentan notablemente la eficiencia del sistema", valora Andrés Tiseira, catedrático y co-IP del proyecto en CMT-UPV.

Los próximos pasos del proyecto se centran en avanzar hacia mayores niveles de madurez tecnológica y facilitar su futura aplicación industrial. Entre las líneas de trabajo previstas destacan el escalado del sistema para su integración en aeronaves reales, la validación en condiciones operacionales más exigentes y la optimización de materiales y sistemas de actuación. También es posible su transferencia a otros sectores donde la optimización aerodinámica es clave.