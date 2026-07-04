Desarrollan una solución basada en feromonas para combatir de forma sostenible las principales plagas del caqui

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ivace+i Innovación financia un proyecto destinado a desarrollar un sistema eficaz para el control de la plaga de cotonets en el cultivo del caqui mediante el uso de feromonas sexuales. El objetivo es ofrecer al sector agrícola una "alternativa sostenible y respetuosa con el medio ambiente frente a los métodos convencionales", informa la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, .

Los cotonets son pequeños insectos, conocidos como cochinillas algodonosas, que afectan a diversos cultivos frutales, incluido el caqui. Estos parásitos se alimentan de la savia de la planta y producen melaza, lo que debilita al árbol y favorece la aparición de hongos como la negrilla, que ensucia hojas y frutos.

En el caqui, su presencia puede provocar un descenso de la calidad comercial por manchas en la piel y un deterioro de la apariencia del fruto, además de la pérdida de mercados por la presencia de los insectos que se ocultan bajo los sépalos.

El proyecto, denominado 'Caquinet', se desarrolla con la participación de la empresa Ecología y Protección Agrícola (EPA), el centro tecnológico Itene, la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV). Además, la iniciativa cuenta con financiación de la Unión Europea a través del programa FEDER Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

La iniciativa pretende resolver uno de los principales retos fitosanitarios que afrontan los productores de caqui mediante una tecnología altamente específica que actúa únicamente sobre la plaga objetivo. A diferencia de otros tratamientos disponibles, este sistema no genera residuos en la fruta, no resulta tóxico ni peligroso y evita las alteraciones sobre la fauna auxiliar, es decir, sobre aquellos insectos beneficiosos que contribuyen al equilibrio natural de los cultivos.

La tecnología en desarrollo se basa en el empleo de feromonas sexuales, unas sustancias químicas que utilizan los insectos para comunicarse entre sí. Mediante la utilización de dispositivos que atraen a los machos de la especie hasta un tóxico contenido en el mismo dispositivo se consigue eliminar una gran cantidad de machos de las especies diana, reduciendo así la población de la plaga sin necesidad de recurrir a productos químicos convencionales.

Además de optimizar el uso de estas feromonas, el proyecto contempla el desarrollo de un dispositivo comercial que permita su aplicación práctica en las explotaciones agrícolas. Este soporte ha de ser biodegradable, para no dejar residuos en el campo, y lo suficientemente resistente para que mantenga la liberación de estas sustancias durante el periodo en el que el cultivo requiere de protección.

El valor diferencial de esta innovación radica en su elevada especificidad. Mientras que otros métodos de control pueden afectar a organismos distintos de la plaga objetivo, el sistema desarrollado actúa exclusivamente sobre los cotonets. Esta característica contribuye a preservar la biodiversidad presente en las explotaciones agrícolas y favorece estrategias de producción más sostenibles.

Asimismo, la solución cumple los requisitos necesarios para su utilización en agricultura ecológica y se ha diseñado con el propósito de mantener unos costes asumibles para los productores, lo que facilita así su adopción por parte del sector.

ENTIDADES PARTICIPANTES

Ese es el objetivo del consorcio de entidades que coopera en el desarrollo de 'Caquinet' y que aglutina a los principales eslabones del sistema de innovación, desde universidades e institutos tecnológicos a empresas, como Ecología y Protección Agrícola. De hecho, EPA es la responsable de la síntesis de feromonas a escala industrial y comercial, así como del diseño, fabricación y futura comercialización del dispositivo desarrollado en el proyecto.

Los estudios relacionados con la biodegradabilidad y compostabilidad de los dispositivos utilizados para la liberación de estas feromonas recaen en Itene, mientras que las dos universidades se distribuyen los trabajos restantes.

Así, la UV participa tanto en el desarrollo de rutas sintéticas para la producción industrial de las feromonas como en el estudio de formulaciones y propiedades funcionales de los dispositivos y la UPV asume las tareas de optimización de los parámetros de aplicación y la evaluación de la eficacia del sistema en condiciones de campo.

En los últimos años, el equipo investigador ha estudiado las dosis de aplicación más adecuadas y ha evaluado el rendimiento del sistema en condiciones reales. Ahora los trabajos se centran en validar la eficacia de la solución utilizando un prototipo con características comerciales, un paso clave para facilitar su futura implantación en el mercado.

La iniciativa se alinea con las conclusiones del Comité Estratégico de Innovación Especializado en el sector agroalimentario, que aboga por el desarrollo de alternativas a productos fitosanitarios para reducir el impacto ambiental y la presencia de contaminantes químicos en los alimentos. Asimismo, 'CAQUINET' se encuadra también en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.