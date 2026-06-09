La divulgadora científica Conchi Lillo será la madrina en el acto de clausura de la VII edición de Girls4STEM - GIRLS4STEM

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La divulgadora científica Conchi Lillo ejercerá de madrina e inspiradora del alumnado en el acto de clausura de la VII edición de Girls4STEM, que se celebrará en La Harinera de València el próximo jueves, 11 de junio.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Universitat de València para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre la juventud, especialmente entre las chicas. La cita tendrá lugar a partir de las 16:30 horas y estará abierta a toda la ciudadanía previa inscripción.

Bióloga y doctora en Neurociencias por la Universidad de Salamanca, Lillo es profesora titular de la Facultad de Biología e investigadora en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL) y en el IBSAL.

Además, es autora del libro "¡Abre los ojos!", así como una de las divulgadoras científicas más conocidas del panorama nacional gracias a su presencia habitual en medios de comunicación y programas especializados como Órbita Laika. Su conferencia servirá como colofón a varios meses de trabajo en las aulas por parte del alumnado y profesorado participante en el proyecto.

Durante el acto, estudiantes de diferentes centros educativos compartirán sus experiencias y explicarán los proyectos desarrollados a lo largo de esta edición. Hay que destacar que este proyecto visibiliza a las referentes mujeres dentro de las disciplinas STEM lo que ha ayudado a cambiar su visión sobre ellas gracias a conocer de cerca a sus expertas.

La jornada reunirá a alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos procedente de toda la Comunitat Valenciana que ha participado en esta séptima edición del programa. Durante el encuentro se darán a conocer los centros ganadores de los Premios Girls4STEM, unos reconocimientos que ponen en valor el esfuerzo, la creatividad y el compromiso mostrado por los participantes a lo largo del curso.

Desde la organización recuerdan que el proceso de votación para los premios ya se encuentra cerrado. No obstante, las personas interesadas pueden consultar toda la información relativa a los trabajos participantes y a la resolución de los galardones en el canal de Youtube @girls4STEAM.

Más allá de la comunidad educativa, la organización anima a toda la ciudadanía a participar en esta cita, que representa una oportunidad única para escuchar de cerca a una de las divulgadoras científicas más influyentes de España y conocer el trabajo desarrollado por cientos de estudiantes en torno a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas durante este curso. Durante el evento primará el conocimiento, pero también será un motivo de celebración en un ambiente distendido que incluirá una pequeña merienda para las personas que asistan a la VII edición de Girls4STEM.

Girls4STEM es un proyecto de la Universitat de València, puesto en marcha en 2019 desde la ETSE-UV, y cuenta con el apoyo y financiación de Labora. Es posible consultar más información en la web oficial de Girls4STEM. Las inscripciones para asistir al evento permanecen abiertas y pueden realizarse en go.uv.es/girls4stem/family2026.