'Dones de Ciència' alcanza 50 murales con una obra en picassent dedicada a la neuropediatra Patricia Smeyers

Mural dedicado a Patricia Smeyers - UPV

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València ha inaugurado este jueves el mural número 50 de su proyecto 'Dones de Ciència'. Situado en el CEIP Sibil·la Mercer, en Picassent, la obra es firmada por la artista Andrea Oliva y rinde homenaje Patricia Smeyers, neuropediatra valenciana especializada en epilepsia infantil.

En él destaca la figura de Smeyers, acompañada de la silueta de una niña, de cuya cabeza surgen diferentes conexiones que se unen con elementos gráficos que remiten a su labor científica. Andrea Oliva

--conocida artísticamente como Laoliwa-- plasma también la actividad divulgadora de Smeyers, con una referencia directa a 'La pócima de las ausencias', el primero de sus cuentos en el que explica de forma didáctica y sencilla en qué consisten las crisis de ausencia, su diagnóstico y tratamiento.

"Para mí, este es uno de los mejores reconocimientos que he recibido en mi vida; más si cabe cuando fue el propio centro el que propuso ni nombre y me eligió como referente para todos los niños y niñas que cada día llenan sus aulas y su patio. Andrea ha captado muy bien lo que siempre me gusta transmitir: por un lado, el trabajo por y para los niños y niñas con problemas neurológicos; y, por otro, el optimismo, plasmado en este caso a través de la sonrisa y los colores del mural", ha señalado Patricia Smeyers durante la inauguración.

Por su parte, Andrea Oliva ha mostrado su agradecimiento tanto al centro educativo, como a la propia investigadora y a la universidad: "Para mí, formar parte de este proyecto, que reivindica la figura de la mujer en la ciencia y el arte, ha sido un gran regalo, y más en un contexto como el que hemos vivido desde el pasado 11 de mayo, marcado por la huelga en defensa de la educación pública".

En este sentido, la artista valenciana ha plasmado en otra pared del centro un mensaje de apoyo con el lema 'Estimem l'educació pública'. "La elección de Patricia Smeyers no es casual. Hemos querido que este mural sea también un homenaje a los niños y niñas de nuestro centro que conviven con la epilepsia, visibilizando su realidad y reconociendo su valentía, esfuerzo y capacidad de superación. Con este gesto, reafirmamos nuestro compromiso con una escuela inclusiva, donde cada alumno y alumna se sienta representado, valorado y respetado. Además, este homenaje nos recuerda la importancia de la tarea de observación y evaluación que realizamos desde los centros educativos", ha expuesto Lorena Crespo, directora del CEIP Sibil·la Mercer de Picassent.

"En ocasiones, algunas dificultades que inicialmente pueden parecer exclusivamente de aprendizaje esconden otras realidades que necesitan ser identificadas y atendidas, como puede ser la epilepsia. Una detección adecuada y una mirada integral hacia el alumnado son fundamentales para comprender sus necesidades y ofrecerles la respuesta educativa y personal que merecen", ha agregado.

El primero de los murales de Dones de Ciència fue el que homenajea a Margarita Salas en la fachada del rectorado de la UPV y se inauguró en febrero de 2019. Con el de Picassent, el proyecto ha alcanzado este curso el medio centenar de murales en homenaje a grandes científicas, referentes todas ellas en sus respectivas disciplinas. Además de alcanzar esta cifra, en el curso 25/26 el proyecto ha conseguido otros hitos importantes: en diciembre, fue galardonado con un premio Búho en la categoría de Innovación e ideas transformadoras en centros educativos.

UNIR TRES LENGUAJES

"Desde sus inicios, Dones de Ciència ha unido tres lenguajes que pocas veces dialogan entre sí: el arte urbano, la divulgación científica y la educación. Y lo ha hecho con un propósito claro: mostrar a las nuevas generaciones que la ciencia también tiene rostro de mujer. El proyecto está transformando los centros educativos en espacios vivos de aprendizaje y referentes y lo seguirá haciendo el próximo curso, con nuevos murales y, también, con nuevas iniciativas alrededor del mismo", ha señalado durante la inauguración del mural de Picassent la vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UPV, Salomé Cuesta.

Y otro de los grandes hitos del proyecto se dio el pasado mes de marzo, cuando la UPV llevó Dones de Ciència hasta la fábrica Seat & Cupra en Martorell (Barcelona). Obra de la artista gallega Lidia Cao, el mural rinde homenaje a Dorothy Levitt, inventora del retrovisor. Fue presentado en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, y es el primero del proyecto situado fuera de la Comunitat Valenciana. El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.