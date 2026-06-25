Un equipo de estudiantes desarrolla una solución de IA que predice riesgos climáticos para centros de datos

El equipo de estudiantes Voltha-IS se ha proclamado ganador de la segunda edición del Techaton de la Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología (ESICT) y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de VIU. - VIU

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de estudiantes Voltha-IS se ha proclamado ganador de la segunda edición del Techaton de la Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología (ESICT) y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de VIU, gracias al desarrollo de una plataforma SaaS de inteligencia climática predictiva capaz de anticipar riesgos operativos y optimizar el consumo de recursos en estas infraestructuras críticas.

La Universidad Internacional de Valencia (VIU), perteneciente a la red de educación superior Planeta, Formación y Universidades, ha celebrado la segunda edición del Techaton de la Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología (ESICT) y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de VIU, una iniciativa de aprendizaje experiencial en la que 56 estudiantes han trabajado en el reto Aqua-IA para desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial orientadas a mejorar la eficiencia hídrica y energética de centros de datos.

El reto Aqua-IA se ha diseñado con el apoyo de Nex·ia, el Centro de Inteligencia Artificial de Planeta Formación y Universidades, y su partner estratégico Google Cloud, que han aportado tecnología y conocimiento especializado en inteligencia artificial aplicada a entornos empresariales para acercar a los estudiantes a desafíos reales vinculados a la sostenibilidad, la gestión de datos y la eficiencia operativa.

El equipo Aquair ha resultado finalista con una solución basada en un gemelo digital capaz de transformar datos climáticos en alertas operativas y estimaciones económicas para anticipar riesgos energéticos e hídricos.

La segunda edición del Techaton de VIU ha contado con un jurado de excepción, formado por Gustavo Martín Bouso, Head of Operations en Telefónica Tech; Guillermo Sáez Ripoll, Head of Corporate Development en Saeta Yield; José Antonio Mata Parrillas, Delegado de Operaciones de Nedgia Cegas (Grupo Naturgy); Néstor Sánchez, Director de ESICT de VIU; y Julia Martínez, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de VIU.

El doctor Néstor Sanchez, director de la ESICT de VIU, daba la enhorabuena a los equipos destacando que "ambas propuestas finalistas, Voltha-IS y Aquair, reflejan cómo han sido capaces de combinar la Inteligencia Artificial con la viabilidad empresarial para mejorar la eficiencia hídrica y energética en los centros de datos".

También la doctora Julia Martínez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de VIU señala que "el nivel que han demostrado nuestros estudiantes es, sencillamente, excepcional". "No estamos viendo trabajos académicos convencionales, sino auténticos modelos de negocio", apunta.

Por su parte, la decana de VIU Julia Martínez alude a cómo los participantes "han logrado crear grandes sinergias entre perfiles muy distintos".

"Mientras que los equipos de ciencias e ingeniería han desarrollado arquitecturas tecnológicas y sistemas predictivos de altísimo nivel, nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas han brillado asumiendo el liderazgo estratégico. Han sabido aterrizar estas innovaciones, demostrando su viabilidad financiera, diseñando estrategias de mercado sólidas y garantizando que las soluciones cumplan con los más altos estándares éticos y normativos", ha agregado.

CONSTRUIR EL "CEREBRO" DE AQUA-IA

Durante varias semanas, 56 estudiantes de la ESICT y del área de empresa de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de VIU, organizados en 14 equipos multidisciplinares, han afrontado el reto Aqua-IA, desarrollando soluciones basadas en inteligencia artificial para optimizar la eficiencia hídrica y energética de infraestructuras críticas.

El reto les planteaba un escenario que replicaba el funcionamiento real de una Empresa de Base Tecnológica (EBT), en el que debían desarrollar un Software como Servicio inteligente capaz de operar en dos entornos climáticos y regulatorios distintos: Valencia y Santiago de Chile.

Entre los desafíos planteados se encontraba la optimización de la relación entre eficiencia energética (PUE) y eficiencia hídrica (WUE), teniendo que adaptar las soluciones a contextos climáticos muy diferentes. Mientras el nodo de València estaba centrado en sistemas de refrigeración de circuito cerrado bajo estrés térmico mediterráneo, el de Santiago exigía arquitecturas dry cooling con consumo hídrico cercano a cero.

Para Néstor Sánchez, director de ESICT de VIU, "esta segunda edición del Techathon ha puesto de manifiesto el altísimo nivel, madurez técnica y visión estratégica de nuestros estudiantes al enfrentarse al reto Aqua-IA. Para los alumnos, el Techathon supone un impulso diferencial en su formación, ya que salen del aula tradicional para sumergirse en un entorno real e interdisciplinar, donde colaboran perfiles técnicos y de negocio, tal y como se exige en el mercado actual."

Al respecto, Julia Martínez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de VIU, añade que "como universidad, nuestro objetivo no es solo transmitir conocimientos teóricos, sino preparar a los estudiantes para un mercado laboral complejo, híbrido y altamente competitivo".

"El Techathon --ha continuado-- aporta un valor fundamental a su formación porque los sumerge en el funcionamiento real de una Empresa de Base Tecnológica. Al enfrentarse a plazos reales, aprender a comunicarse con perfiles técnicos y tomar decisiones bajo presión, nuestros alumnos desarrollan soft skills fundamentales: liderazgo, negociación, pensamiento crítico y trabajo en equipo multidisciplinar. Salen de este reto siendo profesionales mucho más completos, capaces de entender el idioma de la tecnología y traducirlo en valor real para la sociedad y la empresa".

El proyecto ganador, Voltha-IS, ha desarrollado una plataforma SaaS de inteligencia climática y Green FinOps diseñada para optimizar indicadores clave de eficiencia energética e hídrica en centros de datos.

La herramienta, clave para la gestión eficiente de infraestructuras digitales, permite anticipar escenarios de riesgo mediante el análisis predictivo de variables climáticas y el desvío inteligente de cargas de computación en la nube, contribuyendo a reducir costes operativos y mejorar la sostenibilidad de estas infraestructuras.

Además, incorpora mecanismos de trazabilidad y auditoría que facilitan el cumplimiento normativo y la transparencia en la gestión de los recursos, aspectos cada vez más relevantes en sectores sometidos a exigencias regulatorias vinculadas a sostenibilidad y gobernanza.

El equipo estuvo integrado por Alberto Mugica Ubegun, estudiante del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; Judith Aguilera Infante, estudiante del Grado en Marketing; y Jefferson Andrés Solano Sarmiento, estudiante del Máster Universitario en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. El proyecto contó además con la mentoría de María Caridad Falcón Rodríguez, docente de VIU.