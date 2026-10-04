Un estudio de la UPV contribuye a mejorar el control de las emisiones reales de los vehículos

Archivo - Imagen de archivo de tráfico. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Contribuir a que las normativas europeas reflejen mejor lo que los vehículos contaminan realmente cuando circulan por carretera es el objetivo de un estudio, elaborado por la Universitat Politècnica de València (UPV), que analiza datos reales de conducción para evaluar nuevas herramientas de monitorización de emisiones.

"Las normativas de emisiones han ido evolucionando desde los ensayos en laboratorio hacia condiciones cada vez más representativas, pero todavía existen diferencias entre los resultados obtenidos en los procedimientos de homologación y el comportamiento real de los vehículos en carretera", explica Carlos Guardiola, investigador del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la UPV y líder del estudio, cuyos resultados se han publicado en 'Transportation Research Part D: Transport and Environment'.

Según señala Guardiola, los ensayos de homologación se realizan bajo unas condiciones determinadas y no pueden reproducir toda la variedad de situaciones que se producen durante el uso cotidiano de un vehículo. Trayectos urbanos cortos, arranques en frío, atascos o carreteras con fuertes desniveles pueden hacer que las emisiones registradas durante la circulación sean diferentes de las obtenidas en las pruebas de homologación.

"En nuestro estudio trabajamos con datos obtenidos directamente durante la circulación de los vehículos para conocer mejor estas diferencias y evaluar herramientas que permitan realizar un seguimiento más representativo de sus emisiones", añade Alvin Barbier, investigador de la UPV y coautor del trabajo.

En concreto, el equipo de la UPV ha estudiado la relación entre la cantidad de óxidos de nitrógeno (NOx) emitida y el combustible consumido, uno de los nuevos indicadores contemplados por Euro 7, la nueva normativa europea que regula las emisiones contaminantes de los vehículos y refuerza su seguimiento durante su vida útil.

Los investigadores evaluaron este indicador con datos obtenidos en carretera de un vehículo diésel Euro 6d-Temp. El estudio demuestra que analizar la información acumulada durante distancias más largas ayuda a distinguir un problema del sistema anticontaminación de episodios puntuales de emisiones elevadas provocados por determinadas condiciones de conducción.

"Esta diferencia es importante. Que un vehículo registre valores elevados durante un trayecto concreto no significa necesariamente que exista un problema en su sistema anticontaminación. Un recorrido urbano corto, circular a baja velocidad o determinadas condiciones de funcionamiento pueden provocar incrementos temporales que deben interpretarse correctamente", incide Carlos Guardiola.

El estudio se enmarca en el proyecto MUSE (Multi-sensor layout architecture for advanced emission monitoring in connected fleets), financiado por la Agencia Estatal de Investigación, que aprovecha los sensores y la conectividad de los vehículos para mejorar la monitorización de las emisiones.

DETECTAR MEJOR COMPORTAMIENTOS ANÓMALOS

El equipo de la universidad valenciana destaca que la implantación de Euro 7 y de los nuevos sistemas de monitorización a bordo permitirá disponer progresivamente de más información sobre las emisiones de los vehículos durante su uso cotidiano. Estos datos pueden ayudar a detectar mejor comportamientos anómalos y, al mismo tiempo, conocer en qué situaciones los procedimientos de homologación representan con menor precisión lo que sucede en carretera.

"Nuestro objetivo es aportar evidencia obtenida directamente en carretera que contribuya a mejorar los sistemas de vigilancia y a desarrollar futuras normativas de emisiones cada vez más ajustadas a lo que los vehículos emiten realmente", concluye Carlos Guardiola.