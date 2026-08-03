El FSUPV Team conquista la competición universitaria de automoción Formula Student Austria 2026

FSUPV TEAM - UPV

VALÈNCIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FSUPV Team, integrado en el programa Generación Espontánea de la Universitat Politècnica de València, ha vuelto a situar a la UPV "en lo más alto del panorama internacional" al proclamarse vencedor de Formula Student Austria 2026, una de las competiciones universitarias de automoción más prestigiosas de Europa.

Este nuevo éxito llega apenas unos meses después de que el equipo lograra, por segundo año consecutivo, la victoria en Formula SAE Michigan (Estados Unidos), considerada la competición de referencia mundial en la categoría de combustión.

Con ambos triunfos, el equipo de la UPV firma una temporada excepcional y reafirma su liderazgo en el ranking mundial de Formula Student en la categoría de combustión, donde continúa ocupando la primera posición, destacan desde la Politècnica.

"Esta victoria es la recompensa al trabajo de todo un año. Detrás de cada punto conseguido hay muchas de horas de diseño, fabricación, validación y ensayo, además del compromiso de un equipo que ha sabido trabajar unido hasta el último momento. Formula Student nos permite enfrentarnos a retos reales de ingeniería, tomar decisiones bajo presión y desarrollar habilidades que difícilmente se adquieren en un aula. Competir al máximo nivel internacional mientras representamos a la UPV es un orgullo enorme ya que nada de esto sería posible sin su apoyo, así cómo el del programa de Generación Espontánea, nuestros patrocinadores, colaboradores y todas las personas que nos apoyan temporada tras temporada. Este triunfo también es suyo", manifiesta Sergio Pascual, miembro del FSUPV Team.

Por su parte, el rector de la UPV, José Capilla, felicita al equipo por un nuevo resultado que "vuelve a demostrar que el talento, el esfuerzo y la capacidad de innovación de nuestro estudiantado están entre los mejores del mundo": "Estos éxitos son el mejor reflejo del modelo educativo de la UPV, basado en el aprendizaje práctico y en la resolución de retos reales. Formula Student representa a la perfección el espíritu de Generación Espontánea: estudiantes que convierten el conocimiento en innovación, trabajan como auténticos equipos de ingeniería y compiten al máximo nivel internacional".

Tras este logro, el FSUPV Team afronta esta semana su nuevo reto en la FS Spain, que se celebra hasta el sábado en el Circuit de Barcelona-Catalunya, situado en Montmeló, y en la que participan más de 70 equipos universitarios internacionales.

Este equipo nació en 2013 y está formado por alrededor de 40 estudiantes de titulaciones de la UPV, principalmente de Ingeniería Mecánica, Aeroespacial, Informática y Telecomunicaciones. Durante todo el curso diseñan, fabrican y ponen a punto un monoplaza de competición con el que participan en las principales pruebas internacionales de Formula Student.

Su palmarés en los últimos años lo sitúa entre los equipos más exitosos del mundo. Además de las victorias en Formula Student Austria (2025 y 2026) y Formula SAE Michigan (2025 y 2026), el equipo ha logrado destacados resultados en Formula Student Germany y Formula Student Spain.