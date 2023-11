Fundación Valenciaport participa en un proyecto que "revolucionará" la interactuación con la IA

VALENCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Valenciaport participa en el proyecto Themis 5.0, una iniciativa "pionera" en Inteligencia Artificial (IA) para dotar a las personas de herramientas para evaluar la fiabilidad de las soluciones de IA para así poder mejorar estos sistemas.

La reunión de arranque del proyecto ha tenido lugar en Atenas (Grecia) y en ella se ha dado el pistoletazo de salida a una iniciativa cuyo objetivo final es "revolucionar la forma en que todos interactuamos y percibimos la IA".

Liderado por la empresa italiana de tecnología Maggioli y con la participación de la Fundación Valenciaport, cuenta con un presupuesto total de cerca de 3 millones de euros cofinanciados por el programa Horizonte Europa y gestionados por UK Research and innovation (UKRI).

Themis propone un chatbot o agente conversacional educativo que guiará a los usuarios a través del proceso de evaluación de las soluciones de IA, reuniendo a desarrolladores, proveedores y usuarios y capacitándolos para crear conjuntamente sistemas responsables, éticos y fiables. Este enfoque está en consonancia con el compromiso europeo de fomentar una innovación puntera, socialmente responsable, ética y sostenible.

Los objetivos principales incluyen aumentar la transparencia, desmitificar los algoritmos de la IA y facilitar a los usuarios la comprensión de cómo se toman las decisiones de la IA. Además, busca promover la responsabilidad, alentando a los usuarios a cuestionar los sistemas de IA y a detectar sesgos y aspectos problemáticos.

También se esfuerza por maximizar la personalización y la integración ética, permitiendo a los usuarios incorporar sus valores y normas en los sistemas de IA, lo que crea experiencias personalizadas y asegura que la IA se ajuste a sus normas éticas.

Finalmente, se busca fomentar la mejora continua, proporcionando a desarrolladores y proveedores información valiosa que les permita mejorar y perfeccionar las soluciones de IA.

La coordinador del proyecto en Maggioli, Hara Stefanou, declara que "Themis 5.0 es un proyecto innovador que supone un paso de gigante hacia una IA más transparente y fiable". "Al permitir a los usuarios participar activamente en los procesos de toma de decisiones de la IA, les estamos dotando de las herramientas necesarias para moldear la IA de acuerdo con sus valores y expectativas", agrega.

DESARROLLO DE PILOTO EN EL PUERTO DE VALÈNCIA

La Fundación Valenciaport participará "activamente" en el proyecto mediante el análisis de requisitos y el modelado conceptual del ecosistema, la creación de principios y metodologías para el desarrollo centrado en humanos y el desarrollo de un piloto en el Puerto de València.

El consorcio de Themis 5.0 está formado por 16 socios que representan a 8 países: Bélgica, Dinamarca, España, Grecia, Italia,Francia, Noruega y Reino Unido.

Además de la entidad Maggioli y de la Fundación Valenciaport, el proyecto cuenta con la participación de IBM Francia, University of Southampton (UoS), SINTEF, Athens Technology, Engineering Ingegneria Informatica, Institute of Communication and Computer (ICCS), Information Catalyst (ICE), 21c Consultancy, Danish Board of Technology (DBT), Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Institouto Filosofias Kai Technologias Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia (IPT), Athens News Agency - Macedonian Press Agency (ANA) y Meditcinsky Universitet-Plovdiv (MUP).