Investigadores europeos crean en la UPV innovaciones agroalimentarias con subproductos para combatir el desperdicio

Investigadores europeos muestran en la UPV sus innovaciones agroalimentarias elaboradas con subproductos

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de jóvenes investigadoras e investigadores de diferentes universidades europeas han presentado en la Universitat Politècnica de València (UPV) sus últimas innovaciones agroalimentarias elaboradas a partir subproductos que normalmente se descartan.

En el marco del proyecto Erasmus+ eAfoBy, la UPV ha acogido desde el pasado lunes a investigadores de la propia Politècnica de València, la Universidad de Ciencias Agrícolas y Medicina Veterinaria de Cluj-Napoca, la Universidad de Oporto y la Universidad de Ciencias de la Vida 'Rey Miguel I' de Timisoara, según ha indicado la institución académica valenciana en un comunicado.

En concreto, han presentado innovaciones como esferificaciones con subproductos de aceituna, bizcochos de sifón con verduras liofilizadas de destrío, helados elaborados con frutas de descarte, chips de yuca y manzana fritos al vacío o impresión 3D con posos de café.

El proyecto eAfoBy aborda retos "de especial relevancia" como la seguridad alimentaria, la valorización de residuos y la innovación sostenible en alimentación.

Purificación García Segovia, investigadora del Instituto FoodUPV y coordinadora en la universidad valenciana de este proyecto, ha resaltado que su objetivo es formar a los jóvenes investigadores para "ayudar a reducir el desperdicio alimentario aprovechando todas las oportunidades que hoy en día nos brinda la I+D+I".

A lo largo de estos días, jóvenes investigadores españoles, portugueses y rumanos han podido ampliar sus conocimientos en métodos de valorización, análisis de composición de los productos o técnicas de procesado, entre otras técnicas, aplicando todo ello a la elaboración de nuevos productos.

"De esta forma, queremos contribuir a la sostenibilidad medioambiental reduciendo el desperdicio, optimizando recursos y apoyando la economía circular en el sector agroindustrial", ha enfatizado la investigadora.

En el proyecto participa también como socio industrial el Patronato Rumano de la Industria de la Molinería, Panificación y Productos de Harina (Rompan) de Bucarest.