El ITE lidera una iniciativa para conseguir un hidrógeno verde "más barato" y "duradero"

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico de la Energía ITE lidera el proyecto Hedera --financiado por el IVACE+i--, y en el que también participan Laurentia Technologies, Galvanizadora Valenciana (Galesa) y Linkener, para mejorar la producción de hidrógeno que combina nuevos electrodos PEM, modelos de degradación y gestión digital para operar con renovables y reducir costes.

Según ha informado el instituto tecnológico en un comunicado, los países europeos continúan acelerando la descarbonización de sus economías y han puesto el foco en el hidrógeno renovable como un vector energético "clave" para los próximos años. Para que sea competitivo, la tecnología que lo produce debe durar más, adaptarse mejor a la energía solar y eólica, y operar con inteligencia.

El proyecto se centra en mejorar los electrolizadores PEM, una tecnología "ágil y compacta" que produce hidrógeno "de alta pureza y encaja con un gran número de energías renovables". Por el contrario, esta tecnología tiene un coste "elevado y una durabilidad reducida".

En esta línea, Hedera actuará sobre ambos frentes: desarrollará nuevos electrodos aplicando tintas catalíticas mediante técnicas avanzadas para obtener componentes "más eficientes, sostenibles y con menor degradación" y creará un modelo predictivo que anticipe el desgaste del equipo en condiciones "reales" para operar de forma que se alargue su vida útil y baje el coste del hidrógeno.

Los nuevos electrodos se fabricarán y caracterizarán a fondo en los laboratorios de alta tecnología de los que dispone ITE y se probarán bajo condiciones estándar y de estrés. Para llevar a cabo el proyecto, ITE cuenta con la colaboración de varias empresas para poder transferir los resultados obtenidos a la industria "de manera directa".

Laurentia Technologies aportará su experiencia en materiales avanzados para desarrollar catalizadores "más eficientes y sostenibles, clave en la fabricación de los nuevos electrodos PEM". Su colaboración se centra en la formulación y validación de tintas catalíticas que mejoren el rendimiento y reduzcan la degradación, contribuyendo a disminuir la dependencia de metales nobles y a optimizar la durabilidad del sistema.

Por parte de, Galesa aportará un caso de uso industrial: analizar la producción in situ de hidrógeno con excedentes fotovoltaicos y su uso directo en hornos, sustituyendo parcialmente el gas natural. Esto permitirá validar, con datos reales, el diseño del balance de planta (BoP) y las consignas de operación que equilibren origen renovable, coste y durabilidad.

Linkener facilitará curvas reales de generación y consumo fotovoltaico de clientes de autoconsumo. Con ellas se caracterizarán los transitorios típicos (nubes, arranques/paradas, amanecer/ocaso) que impactan en la degradación y se evaluará la viabilidad técnica y económica de producir hidrógeno con excedentes en diferentes perfiles de usuario, incluidos escenarios de ampliación de potencia FV.

Los resultados previstos alcanzarán niveles de demostración en entorno relevante: electrodos PEM mejorados, modelo de degradación validado, algoritmo de optimización integrado en un modelo digital de planta y escenarios de operación evaluados, ha apuntado la entidad. El proyecto se apoya en la planta piloto de hidrógeno de ITE, que integra producción (PEM y alcalina), almacenamiento y consumo en pilas de combustible.

"Hedera une materiales avanzados con gestión digital para que el hidrógeno verde sea más competitivo desde una perspectiva estratégica: componentes más robustos, menos degradación y operación optimizada con renovables. Lo que buscamos es adelantarnos a un problema estratégico antes de que ocurra a gran escala", señalan desde el equipo del ITE.