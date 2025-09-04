Itene desarrolla un simulador virtual de riesgos con IA para mejorar el transporte de cargas paletizadas

El Centro Tecnológico Itene está desarrollando un sistema de simulación virtual de riesgos para mejorar el transporte y distribución de cargas unitarias paletizadas. - ITENE

El Centro Tecnológico Itene está desarrollando un sistema de simulación virtual de riesgos para mejorar el transporte y distribución de cargas unitarias paletizadas.

El centro tecnológico empleará tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) y herramientas de Diseño Asistido por Ordenador (CAD). Este sistema se validará más adelante en entornos operativos reales para evaluar su precisión en comparación los métodos tradicionales, analizando su funcionamiento y obteniendo evidencias que respalden su futura implementación.

El proyecto Efficient IA Pack, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace+i) con fondos Feder, se ejecuta desde enero 2025 hasta junio de 2026. El objetivo es aumentar la eficiencia, optimización y seguridad del proceso de ecodiseño de cargas paletizadas para mejorar su transporte.

Para garantizar la integridad de los productos, los envases y embalajes deben resistir riesgos como vibraciones, caídas o impactos, por lo que es clave realizar una validación que reproduzca escenarios complejos de transporte. EFFICIENT IA PACK dará un paso adelante hacia la digitalización y precisión de estas pruebas, combinando datos de caracterización de materiales, algoritmos de IA y simulaciones virtuales avanzadas.

"Este sistema permitirá predecir el comportamiento de los envases y embalajes antes de su fabricación, optimizando así la eficiencia y seguridad de los procesos de ecodiseño y validación para permitir a las empresas diseñar embalajes más seguros, sostenibles y eficientes", asegura, en un comunicado, Marta Garrido, responsable del proyecto en Itene.

Para ello, el proyecto desarrollará un análisis previo de los sistemas de envasado que permitirá recopilar información clave sobre los principales modelos de embalaje paletizado y sus parámetros críticos, a fin de caracterizar materiales y evaluar los riesgos de transporte. Con esta base, se creará una completa base de datos de caracterización que integrará históricos de Itene, información de proveedores, pruebas de laboratorio y datos técnicos publicados, destinada a entrenar los algoritmos de Inteligencia Artificial. Posteriormente, se construirá el entorno virtual de simulación basado en Análisis por Elementos Finitos (FEA) y en normas internacionales de transporte como ISTA o ASTM.

"PASO DECISIVO"

"Con Efficient IA Pack damos un paso decisivo hacia la digitalización de los procesos de validación de envases y embalajes", subraya la especialista.

"Gracias a la Inteligencia Artificial y simulaciones virtuales avanzadas, podremos anticiparnos a riesgos de transporte y a un mayor abanico de alternativas de packaging que no resulta sencillo reproducir en los ensayos tradicionales", destaca la responsable del proyecto, "nuestro objetivo es dotar a las empresas de herramientas digitales que les permitan tomar decisiones mejor fundamentadas, minimizando el impacto ambiental y asegurando la integridad de los productos a lo largo de la cadena de suministro", concluye.