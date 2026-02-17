ITI e Inescop trabajan en un proyecto para "facilitar" el diseño del calzado e impulsar la digitalización del sector

ITI e Inescop trabajan en un proyecto para "facilitar" el diseño del calzado e impulsar la digitalización - ITI

ALICANTE, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

ITI e Inescop trabajan en un prototipo para convertir al sector del calzado valenciano en "referente europeo". Se trata de AIGEN4FASHION, que busca "facilitar el proceso de diseño de bocetos y, de este modo, reducir los tiempos de desarrollo, mejorar la comunicación entre diseño y fabricación y abrir las puertas a la digitalización del sector".

Según han destacado estas entidades en un comunicado, la Comunitat Valenciana es la principal región española exportadora de esta industria, ya que representa un 42 por ciento del total de las exportaciones.

En concreto, dicha actividad está "muy concentrada" en la provincia de Alicante, que supone el 60% de los empleos del sector dentro de la región. Sin embargo, los diseñadores de calzado todavía siguen trabajando en muchos casos de forma manual o con programas que no están pensados especialmente para su sector.

A su juicio, "esto conlleva procesos de producción más lentos, errores y problemas de coordinación entre la parte creativa y la parte técnica". "El problema se agrava en las empresas pequeñas, que en algunos casos ni siquiera usan herramientas digitales porque son complejas o están poco adaptadas a su trabajo", han apuntado.

Con el objetivo de dar respuesta a esta situación, ITI, centro tecnológico especializado en TIC, e Inescop, centro tecnológico del calzado, están trabajando en el proyecto AIGEN4FASHION, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace+i).

Esta iniciativa busca crear una herramienta de inteligencia artificial (IA) que "apoye" a los diseñadores de calzado en la generación de bocetos a partir de una descripción textual y de una horma patrón.

"ENTENDER" AL DISEÑADOR

La idea es que el sistema "entienda" lo que el diseñador quiere y convierta sus palabras en líneas de diseño que se ajusten exactamente a la horma digital deseada. "Además de facilitar el trabajo de los diseñadores, el proyecto pretende acortar los tiempos de desarrollo, mejorar la comunicación entre la parte creativa y la técnica y facilitar que las pequeñas y medianas empresas adopten tecnología avanzada sin perder su identidad", han añadido.

Para ello, ambos centros están cooperando con cinco empresas valencianas con un experiencia en el sector del calzado: Pikolinos Intercontinental, Indaca Hormas, Unisa Europa, Mila y Pedro García y Dian.

Entre ellas, hay fabricantes de hormas y marcas de calzado especializadas en diferentes estilos, "lo que permite comprobar que la herramienta puede adaptarse a diferentes necesidades del mercado y tener en cuenta la perspectiva de género desde el inicio".

PRÓXIMOS PASOS

El trabajo realizado en los primeros meses de ejecución ha culminado en el desarrollo de un primer demostrador del diseñador asistido. "Hasta ahora, el equipo ha desarrollado y está validando un modelo de inteligencia artificial generativa entrenado a partir del conjunto de datos recopilado", ha explicado François Signol, especialista en IA e investigador principal de ITI en el proyecto.

Y ha apuntado: "También está participando en su control de calidad. Digitalizar mediante IA generativa es novedoso en este sector y ajustar los modelos generativos con datos propios permite especializar la IA en las necesidades y particularidades de cada una de las cinco empresas colaboradoras".

Desde Inescop, el especialista en Sistemas CAD e investigador principal de AIGEN4FASHION en el centro, Juan José Hinojo, ha recalcado que, "el equipo ha avanzado en la creación de un gran conjunto de datos propios con bocetos de calzado basados en patrones de hormas de diferentes modelos de calzado".

"El objetivo es desarrollar una integración piloto en un entorno CAD específico de calzado para validar la incorporación IA como herramienta precisa de diseño técnico que recogen las necesidades de las empresas colaboradoras", ha manifestado.

Los siguientes pasos de AIGEN4FASHION, cuyo número de expediente es IMDEEA/2025/47, se centrarán en finalizar el prototipo que combina el modelo de IA generativa con la herramienta de diseño asistido. Una vez concluyan los desarrollos, las empresas del sector procederán a validar que los diseños generados son útiles y que la herramienta puede integrarse fácilmente en sus procesos productivos.